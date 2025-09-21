حماس: الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يترافق مع وقف فوري لحرب الإبادة والمقاومة حق طبيعي

رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) باعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بدولة فلسطين، وإعلان عدد من الدول عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ووصفت القرار بأنه خطوة “مهمة”.

وقالت حماس في بيان، اليوم الأحد، إن “الاعتراف خطوةً مهمة في تثبيت حقِّ شعبنا الفلسطيني في أرضه ومقدساته، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس“.

وأضافت الحركة أن الاعتراف “استحقاقٌ لنضال وصمود شعبنا وتضحياته على طريق التحرير والعودة”.

وذكر البيان أن “هذه الخطوة المهمة يجب أن تترافق مع إجراءات عملية، تقود إلى وقفٍ فوري لحرب الإبادة الوحشية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، والتصدي لمشاريع الضم والتهويد في الضفة والقدس”.

ودعت حركة حماس “المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها إلى عزل هذا الكيان المارق، ووقف كل أشكال التعاون والتنسيق معه، وتصعيد الإجراءات العقابية بحقه، والعمل على جلب قادته من مجرمي الحرب إلى المحاكم الدولية ومحاسبتهم على جرائمهم ضد الإنسانية”.

وقال البيان إن حكومة الاحتلال تصر “على الاستمرار في تحدّيها للقوانين والمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية، وتمارس أبشع الانتهاكات بحق شعبنا وفق سياسات مُعلنة، من إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري”، مضيفة أن هذا الأمر “بات يتطلّب مواقف واضحة وفعّالة للَجمها (إسرائيل)”.

وأكدت حركة حماس في بيانها أن “مقاومة شعبنا الفلسطيني ونضاله ضد أبشع احتلال عرفه التاريخ الحديث؛ حقٌّ طبيعي كفله القانون الدولي”.

ودعت الحركة دول العالم إلى “إسناد شعبنا (فلسطين) في مواجهة هذا الاحتلال المجرم، حتى تمكينه من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”.