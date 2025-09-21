دولة أوروبية جديدة تعترف بدولة فلسطين

أعلن وزير الخارجية البرتغال باولو رانغيل، اليوم الأحد، أن بلاده اعترفت رسميا بدولة فلسطين.

وقال الوزير البرتغالي للصحفيين في المقر الدائم لبعثة بلاده لدى الأمم المتحدة في نيويورك، إن “الاعتراف بدولة فلسطين تحقيق لنهج أساسي وثابت في السياسة الخارجية البرتغالية”.

وأضاف أن “البرتغال تؤيد حل الدولتين بوصفه المسار الوحيد إلى سلام عادل ودائم، ووقف إطلاق النار أمر ملح”.

وندد الوزير البرتغالي بتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وبالمجاعة والدمار في قطاع غزة، قائلا إن الاعتراف بدولة فلسطين “لا يمحو الكارثة الإنسانية في غزة”.

وفيما يتعلق بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، قال رانغيل إنه “لا يمكن أن يكون لها أي شكل من أشكال السيطرة في غزة أو خارجها”، وطالب بإطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة.

بدورها، رحبت الخارجية الفلسطينية باعتراف البرتغال بدولة فلسطين، وقالت إنه قرار شجاع ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ويدعم الجهود المبذولة لتحقيق السلام وتطبيق حل الدولتين.

وطالبت الوزارة في بيان “الدول التي لم تعترف بعد بالمبادرة للاعتراف بدولة فلسطين حماية لحل الدولتين”.

وحثت الوزارة في بيان عبر “إكس” على الانخراط بفعالية في الجهود الدولية المبذولة “لتحقيق الوقف الفوري للحرب وحماية المدنيين، وفتح مسار سياسي تفاوضي لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير أسوة بشعوب الأرض”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت بريطانيا وكندا وأستراليا اعترافها بدولة فلسطين.