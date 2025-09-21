“فيديو طفلة فلسطينية”.. الأعلى مشاهدة خلال الأسبوع الأخير على منصات الجزيرة مباشر

حظيت مجموعة من الفيديوهات التي بثتها قناة الجزيرة مباشر خلال الأسبوع الأخير بأعلى نسب مشاهدة على منصاتنا الرقمية “فيسبوك” و”إنستغرام”، حيث تفاعل معها ملايين المتابعين في أماكن متفرقة من العالم.

وتصدر الفيديو الأكثر تداولا مقطع مؤثر لطفلة فلسطينية انهارت بالبكاء خلال لقائها مراسل الجزيرة مباشر بعد نجاتها من قصف إسرائيلي على غزة، في مشهد يعكس عمق معاناة الأطفال جراء حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ قرابة العامين، حيث حقق 2.4 مليون مشاهدة.

كما حاز تصريح وزيرة الدولة للتعاون الدولي في وزارة الخارجية القطرية مريم بنت علي بن ناصر المسند بشأن اعتبار الهجوم الإسرائيلي على قطر انتهاكا للقانون الدولي اهتماما واسعا، ليصبح من بين الفيديوهات الأعلى مشاهدة، حيث حقق 1.7 مليون مشاهدة.

وجاء حديث السياسي الفلسطيني مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الذي أكد فيه أن “الولايات المتحدة لن تحمي أحدا في مواجهة إسرائيل“، ضمن قائمة المقاطع الأكثر متابعة، حيث حقق 1.1 مليون مشاهدة.

وتواصل قناة الجزيرة مباشر تقديم تغطيات حية ومواد حصرية تعكس نبض الشارع العربي والقضايا الأكثر إلحاحا مثل فلسطين والسودان، وهو ما ينعكس في حجم التفاعل والانتشار المتزايد لمحتواها على منصات التواصل الاجتماعي.