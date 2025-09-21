سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

صواريخ من شمال غزة على أسدود والإنذارات تدوي في جنوب إسرائيل (فيديو)

Published On 21/9/2025
آخر تحديث: 10:50 AM (توقيت مكة)

أعلن جيش الاحتلال، اليوم الأحد، اعتراض أحد صاروخين أُطلقا من شمال غزة اتجاه أسدود ومحيطها في جنوب إسرائيل.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوّت في أسدود ومحيطها عقب إطلاق صواريخ من قطاع غزة، مشيرة إلى أن منظومة القبة الحديدية اعترضت مقذوفين في سماء البلدة.

وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية مقطعا مصورا يُظهر لحظة اعتراض الصواريخ، في حين أطلق جيش الاحتلال صواريخ دفاع جوي للتصدي للهجوم.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن “منظومة القبة الحديدية رصدت إطلاق صاروخين من شمال قطاع غزة اتجاه مدينة أسدود”، موضحًا أن “أحد الصاروخين جرى اعتراضه بنجاح، بينما سقط الآخر في منطقة مفتوحة دون تسجيل إصابات.

وأعلن الجيش إطلاق صفارات الإنذار في نيتزان بين عسقلان وأسدود جنوبي البلاد.

من جانبها، قالت القناة 14 الإسرائيلية إن الصاروخين أُطلقا من منطقة جباليا شمالي قطاع غزة.

المصدر: الجزيرة مباشر + وسائل إعلام إسرائيلية

