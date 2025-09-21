صواريخ من شمال غزة على أسدود والإنذارات تدوي في جنوب إسرائيل (فيديو)
أعلن جيش الاحتلال، اليوم الأحد، اعتراض أحد صاروخين أُطلقا من شمال غزة اتجاه أسدود ومحيطها في جنوب إسرائيل.
الإنذارت تدوّي
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوّت في أسدود ومحيطها عقب إطلاق صواريخ من قطاع غزة، مشيرة إلى أن منظومة القبة الحديدية اعترضت مقذوفين في سماء البلدة.
وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية مقطعا مصورا يُظهر لحظة اعتراض الصواريخ، في حين أطلق جيش الاحتلال صواريخ دفاع جوي للتصدي للهجوم.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن “منظومة القبة الحديدية رصدت إطلاق صاروخين من شمال قطاع غزة اتجاه مدينة أسدود”، موضحًا أن “أحد الصاروخين جرى اعتراضه بنجاح، بينما سقط الآخر في منطقة مفتوحة دون تسجيل إصابات.
האזעקות באשדוד: 2 רקטות שיורטו, אין נפגעים@Doron_Kadosh
— גלצ (@GLZRadio) September 21, 2025
وأعلن الجيش إطلاق صفارات الإنذار في نيتزان بين عسقلان وأسدود جنوبي البلاد.
من جانبها، قالت القناة 14 الإسرائيلية إن الصاروخين أُطلقا من منطقة جباليا شمالي قطاع غزة.