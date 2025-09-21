طائرة مسيَّرة تنهي حياة الأمين العام لحكومة شمال دارفور وزوجته

أعلنت حكومة ولاية شمال دارفور غربي السودان مقتل أمينها العام محمداي عبد الله آدم خاطر وزوجته، بقصف من طائرة مسيَّرة تابعة لقوات الدعم السريع، استهدف منزلهما في مدينة الفاشر.

تصاعد ضحايا الفاشر

ولفتت الحكومة إلى أن مقتل أمينها العام يأتي ضمن المئات من الضحايا الذين سقطوا في الفاشر عاصمة الولاية أخيرا، مشيرة إلى الهجوم الذي استهدف المصلين بمسجد حي الصافية يوم الجمعة، والذي أسفر عن مقتل 75 شخصا وإصابة 10 آخرين بجروح خطرة.

ونعى والي شمال دارفور الحافظ بخيت محمد وأعضاء حكومته، محمداي خاطر، الذي كان خبيرا في السلك الإداري، حيث عمل ضابطا إداريا ومديرا تنفيذيا في العديد من محليات الولاية، بالإضافة إلى تقلده منصب أمين ديوان الحكم المحلي بولاية شمال دارفور.

وأكد البيان أن خاطر “كان متفانيا في عمله، حيث سخَّر كل وقته وجهده لخدمة المواطنين، وظل مرابطا في الفاشر رغم الظروف الصعبة والحصار الجائر حتى لحظة استشهاده”.