قتلى وجرحى بينهم أطفال إثر غارة للاحتلال على جنوب لبنان (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة في لبنان، اليوم الأحد، مقتل وجرح 7 أشخاص جراء غارة إسرائيلية على مدينة بنت جبيل جنوبي البلاد.

وذكرت الوزارة أن 5 أشخاص، بينهم 3 أطفال، قتلوا فيما أصيب شخصان نتيجة للغارة.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت دراجة نارية في بنت جبيل جنوبي لبنان.

من جهته، دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون المجتمع الدولي إلى “بذل كل الجهود لوقف الانتهاكات (الإسرائيلية) للقرارات الدولية، لا سيما الدول الراعية لإعلان 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024”.

وكتب عون على منصة “إكس”: “ها هي اسرائيل تمعن في انتهاكاتها المستمرة للقرارات الدولية وعلى رأسها اتفاق وقف الأعمال العدائية عبر ارتكابها مجزرة جديدة في بنت جبيل ذهب ضحيتها 5 شهداء بينهم ثلاثة أطفال”.

وطالب الرئيس اللبناني بالضغط على “اسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية والتزام الإعلان المذكور”، مؤكدا انه لا “سلام فوق دماء أطفالنا”.

وتواصل إسرائيل شن غارات جوية على لبنان، بذريعة استهداف “حزب الله“.