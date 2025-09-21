سياسة|إسرائيل

قنصل مصر السابق لدى إسرائيل: “احتمالات التصعيد العسكري بين مصر وإسرائيل ضعيفة” لكن الأمور قد تتغير بسرعة

معبر طابا الحدود بين مصر وإسرائيل
معبر طابا الحدودي بين مصر وإسرائيل (رويترز-أرشيفية)
Published On 21/9/2025

حفظ

قدر قنصل مصر السابق لدى إسرائيل السفير رفعت الأنصاري أن احتمالات تصاعد المواجهة بين مصر وإسرائيل إلى مرحلة الصدام العسكري تبقى ضعيفة لكن المعطيات قد تتغير بسرعة.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر قال الأنصاري إن سيناريو رغبة الدولتين في تجنب التصعيد العسكري “دقيق حتى الآن، ولكن ليس هناك مقومات تقول إنه لن يحدث صحيح أنها احتمالات ضئيلة ولكن هناك احتمال لتهور لتطور وأنا أقول لك مثلا أنه بمجرد أن إسرائيل هددت الدول التي ستؤوي قيادات حماس وقد ذكر هذا التهديد صراحة بحق تركيا وكان الرد قاسيا من جانب أحد المسؤولين الأتراك وقال إنه في هذا الوقت ستمحى إسرائيل من الخريطة”.

اقرأ أيضا

list of 3 itemsend of list

وبالنسبة للجانب المصري قال الأنصاري إنه لم يتم ذكر مصر صراحة في التهديدات الإسرائيلية لكن هناك تحسبا كبيرا في مصر واتخذت إجراءات مضاعفة لتأمين قيادات حماس على أراضيها.

وبعد نحو عامين من حرب الإبادة التي تشنها ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، بدأت إسرائيل توسيع نطاق هجماتها على دول أخرى في المنطقة منها سوريا وإيران ولبنان قبل الهجوم على مقر إقامة وفد حماس المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة والذي فشل في اغتيال أي من قيادات الحركة.

المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان