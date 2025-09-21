قنصل مصر السابق لدى إسرائيل: “احتمالات التصعيد العسكري بين مصر وإسرائيل ضعيفة” لكن الأمور قد تتغير بسرعة

قدر قنصل مصر السابق لدى إسرائيل السفير رفعت الأنصاري أن احتمالات تصاعد المواجهة بين مصر وإسرائيل إلى مرحلة الصدام العسكري تبقى ضعيفة لكن المعطيات قد تتغير بسرعة.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر قال الأنصاري إن سيناريو رغبة الدولتين في تجنب التصعيد العسكري “دقيق حتى الآن، ولكن ليس هناك مقومات تقول إنه لن يحدث صحيح أنها احتمالات ضئيلة ولكن هناك احتمال لتهور لتطور وأنا أقول لك مثلا أنه بمجرد أن إسرائيل هددت الدول التي ستؤوي قيادات حماس وقد ذكر هذا التهديد صراحة بحق تركيا وكان الرد قاسيا من جانب أحد المسؤولين الأتراك وقال إنه في هذا الوقت ستمحى إسرائيل من الخريطة”.

"احتمالات الصدام العسكري بين مصر وإسرائيل".. قنصل #مصر السابق لدى تل أبيب يكشف التفاصيل #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/85K8xOlnEo — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 20, 2025

وبالنسبة للجانب المصري قال الأنصاري إنه لم يتم ذكر مصر صراحة في التهديدات الإسرائيلية لكن هناك تحسبا كبيرا في مصر واتخذت إجراءات مضاعفة لتأمين قيادات حماس على أراضيها.

وبعد نحو عامين من حرب الإبادة التي تشنها ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، بدأت إسرائيل توسيع نطاق هجماتها على دول أخرى في المنطقة منها سوريا وإيران ولبنان قبل الهجوم على مقر إقامة وفد حماس المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة والذي فشل في اغتيال أي من قيادات الحركة.