مناشدة أخيرة.. أب في غزة ينقل طفله المصاب على عربة القمامة هربا من الجحيم (فيديو)

اضطر المواطن الفلسطيني أيمن كسكين، من مدينة غزة، إلى النزوح بطفله المصاب عماد إلى جنوب القطاع مستخدما عربة مخصَّصة لنقل القمامة، بعد أن فقد ابنه الآخر في قصف إسرائيلي سابق، خوفا على حياة أسرته.

وقال الطفل عماد، المصاب بجروح في قدميه، للجزيرة مباشر إنه أصيب في قصف استهدف حي الرمال وسط مدينة غزة أثناء بحثه عن ملابس جديدة، واستشهد شقيقه في القصف ذاته.

وأوضح أنه خضع لعمليات جراحية، وما زال يضع جهازا طبيا في قدمه لاستكمال علاجه، مشيرا إلى أنه اضطر إلى النزوح مع عائلته هربا من القصف المكثف على حي النصر ومخيم الشاطئ غرب المدينة.

“فقدت ابني الأول ولا أريد أن أفقد الثاني”

من جانبه، قال الأب إنه اضطر إلى النزوح برفقة زوجته وطفلته وابنه المصاب إلى جنوب القطاع، بعد أن فقد أحد أبنائه، ولا يريد أن يفقد الآخر، مؤكدا أنه لا يملك المال الكافي للسفر، وأنه يبحث عن مكان آمن لإيواء عائلته في مناطق وسط القطاع وجنوبه.

وأضاف للجزيرة مباشر “فقدت ابني الأول، ولا أريد أن أفقد الثاني. ابني مصاب، ووضعه صعب، ولا أملك المال للنزوح للجنوب”.

وأوضح أنه خرج مع أسرته من منزله تحت القصف المكثف وإطلاق النار من الطائرات المسيَّرة، مناشدا الجهات المعنية وأصحاب الضمائر الحية التدخل لإنقاذ حياة طفله قبل فوات الأوان.