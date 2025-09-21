هل أنتم مستعدون للجلوس مع حميدتي؟ الرئيس المكلف لـ”المؤتمر الوطني” يجيب (فيديو)

أكد الرئيس المكلف لحزب المؤتمر الوطني إبراهيم محمود حامد أن كل من لم يذنب في حق الشعب السوداني يمكنه الجلوس، لكنه اشترط على أي متهم أن يواجه “القضاء العادل في السودان” أولا، مشيرا إلى أن قياديي حزبه خضعوا للمحاكمة بعد سقوط حكومة المؤتمر الوطني.

مصير البشير

جاء ذلك خلال حوار مع برنامج (من السودان) على الجزيرة مباشر، تناول شروط الحوار ومصير القياديين المتهمين بارتكاب انتهاكات.

وردّا على سؤال بشأن التقارير الإعلامية التي تفيد بأن الرئيس السابق عمر البشير وبعض معاونيه يعيشون حياة طبيعية في أماكن احتجازهم، نفى حامد هذه التقارير، واصفا إياها بـ”الفبركة الإعلامية”، ومؤكدا أن البشير، الذي وصفه بـ”رمز أهل السودان”، محتجز وفقا للقانون.

هل أنتم مستعدون للجلوس مع "حميدتي" لوقف الحرب؟

الرئيس المكلف لحزب المؤتمر الوطني يجيب#الجزيرة_مباشر #السودان pic.twitter.com/UIZxmtMCiD — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 20, 2025

الجنائية الدولية “عدالة مسيَّسة”

وعندما أشار أحمد طه إلى أن شرط المحاكمة ينطبق على البشير نفسه لكونه مطلوبا من المحكمة الجنائية الدولية، رد حامد بالقول إن البشير لم يهرب من السودان، وقد سُجن بالفعل، معتبرا القضية “منتهية”.

كما وصف حامد الجنائية الدولية بأنها “عدالة سياسية”، مستشهدا بقضايا دولية أخرى لتأكيد وجهة نظره، مضيفا “ليست هناك عدالة عالمية، ولكن هنالك تسييس للعدالة العالمية يُستغل”.