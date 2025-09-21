وزيرة خارجية فلسطين: تجاوز دور السلطة في مستقبل غزة غير مقبول ونحن على أعتاب مرحلة تاريخية (فيديو)

أكدت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين شاهين، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأحد في مقر وزارة الخارجية بمدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، أن السلطة الفلسطينية يجب أن تكون طرفا أساسيا في أي خطة مستقبلية تتعلق بقطاع غزة، مشددة على أن تجاوز دورها أمر غير مقبول سياسيا ولا قانونيا.

وقالت الوزيرة إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمثل “الطريق الصحيح للسلام”، داعية الولايات المتحدة إلى احترام إرادة الأغلبية في الأمم المتحدة.

“لا سيادة لإسرائيل على أرض فلسطين”

وأشارت إلى أن لديها تأكيدات من بريطانيا والبرتغال بالاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اليوم، وربما لاحقا من أستراليا وكندا، معتبرة أن هذه الاعترافات “لن تنهي الحرب لكنها خطوة على الطريق الصحيح، ورسالة أمل لشعبنا الذي يواجه تهديدا وجوديا”، مؤكدة أن الاعترافات بالدولة الفلسطينية تعني أن لا سيادة لإسرائيل على أرض فلسطين.

وأضافت الوزيرة أن إسرائيل “دولة استعمارية لا ترغب في قيام دولة فلسطينية”، مؤكدة أن أي تغيير ديموغرافي أو جغرافي تفرضه في الأراضي المحتلة “باطل وغير شرعي”.

وطالبت المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها ومحاسبتها على جرائمها، مشددة على أن المجتمع الدولي يقف موحدا مع الحقوق الفلسطينية، وأن العمل الدبلوماسي الفلسطيني يتركز على حشد أكبر دعم لهذه الحقوق.

جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة والضفة

وبشأن الوضع الميداني، شددت الوزيرة على أن الشعب الفلسطيني يواجه “جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة والضفة الغربية”، لافتة إلى أن من لا يُقتل بالقصف الإسرائيلي “يموت جوعا”، معتبرة أن هذا التدمير والقتل يستهدف “اقتلاع شعبنا من أرضه”.

كما دعت الوزيرة الدول إلى توسيع العقوبات ضد إسرائيل للضغط عليها من أجل وقف الحرب، وطالبت باعتماد قرار دولي يعتبر ما يجري في غزة “جرائم إبادة جماعية”.

“نحن على أعتاب مرحلة تاريخية”

وأشارت إلى أن الاستيطان يمارس “قتلا ممنهجا” بحق الفلسطينيين، حتى المقدسات لم تسلم من اعتداءاته، مؤكدة أن الفلسطينيين يعيشون تحت “نظام فصل عنصري” في ظل غياب أي مكان آمن.

وختمت الوزيرة تصريحاتها بالقول “نحن على أعتاب مرحلة تاريخية مع توسع الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، وسنواصل نضالنا حتى نصل إلى السيادة والاستقلال الكامل”.