أحمد الشرع في قلب نيويورك.. حضور رسمي وتصفيق حار من أبناء الجالية السورية (شاهد)

شهدت مدينة نيويورك، أمس الأحد، استقبالا حافلا للرئيس السوري أحمد الشرع من أبناء الجالية السورية في الولايات المتحدة، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية، التقى الرئيس الشرع وفدا من الجالية هناك، حيث أكد أهمية دور السوريين المقيمين في الخارج في نقل الصورة الحقيقية عن بلادهم، مشيدا بجهودهم في خدمة وطنهم.

وقد حضر اللقاء عدد من الوزراء والمسؤولين المرافقين للوفد الرسمي.

“الله يعزّك مثل ما عزّيتنا”.. استقبال حافل وترحيب حار من أبناء الجالية السورية في أمريكا بالرئيس الشرع خلال زيارته لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة#الجزيرة_مباشر #سوريا pic.twitter.com/YTvqMBRmln — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 22, 2025

“الله يعزّك مثل ما عزّيتنا”

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي هتافات الترحيب الحارة من الجالية، وسط تصفيق مستمر، فيما تردّد شعار “ارفع راسك فوق أنت سوري حر” وخاطب أحد الحاضرين الرئيس الشرع قائلا “الله يعزّك مثل ما عزّيتنا”.

أثار المشهد موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل، وكتب أحد المعلقين “سبحانه وتعالى يؤتي الملك لمن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء”.

وقال آخر: “هذا مو تطبيل بل هو أقل ترحيب بشخص حرر سوريا وعم يشتغل من كل قلبه لبناء الوطن بعدما صار ركام”.

بينما كتب ثالث: “فعلا الله يعزك ويعز الشهداء والمعتقلين والمقاتلين وكل شخص قدم للثورة مثل ما عزيتوا الشعب السوري العظيم”.