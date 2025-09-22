إحاطة استخبارية تزرع الخوف بين جنود الجيش الإسرائيلي قبيل دخول غزة

أفاد موقع واللا العبري أن ضباطا في جيش الاحتلال الإسرائيلي انتقدوا بشدة الأسلوب الذي قُدمت به إحاطة استخبارية للجنود قبل الدخول إلى مدينة غزة، معتبرين أن طريقة عرض المعلومات أثارت القلق وأدت إلى حالة من الارتباك والخوف بين صفوف الجنود.

وبحسب التقرير الذي نشره الموقع، اليوم الأحد، تضمنت الإحاطة تحذيرات بشأن انتشار أسلحة، وكميات ضخمة من العبوات الناسفة، إضافة إلى شبكة أنفاق واسعة ومعقدة، ما وصفه بعض الضباط بأنه “مبالغ فيه ومثير للقلق”.

وقال أحد الضباط “غادر الجنود المحادثة في حالة صدمة تامة، خلقت الإحاطة جوا من الخوف الحقيقي قبل دخول المدينة”.

وأشار التقرير إلى أن قيادة الجيش استدعت أخصائيا نفسيا عسكريا بعد الإحاطة لمعالجة الأثر النفسي للمعلومات المقدمة، ومحاولة مساعدة المقاتلين على الاستعداد الذهني للمعركة.

وبحسب شهادات الضباط، أعرب بعض الجنود عن خشيتهم من دخول القتال عقب هذه الجلسة، فيما حذر آخرون من أن أسلوب العرض قد يؤدي في المستقبل إلى رفض مقاتلين المشاركة في المعركة عند “وقت الحقيقة”.