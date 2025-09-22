استطلاع: 78% من الطلبة اليهود في العالم يخفون هويتهم الدينية

كشف استطلاع رأي أجرته رابطة مكافحة التشهير (ADL) والاتحاد العالمي للطلبة اليهود (WUJS) أن الطلبة اليهود يعيشون حالة متزايدة من الخوف والعزلة داخل الجامعات في العالم، مع استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وأظهر الاستطلاع، الذي شمل 1727 طالبًا في أكثر من 60 دولة خلال العام الدراسي 2024-2025، أن 78% من الطلبة اليهود باتوا يخفون هويتهم الدينية، بينما يحرص 81% على إخفاء هويتهم الصهيونية في الحرم الجامعي.

وأشارت النتائج إلى أن هذا الوضع زاد بشكل خاص منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حين بدأ الاحتلال حربه في غزة بعد عملية طوفان الأقصى.

وأوضح الاستطلاع أن الخوف لم يعد يقتصر على الشعور بالعزلة، بل تعداه إلى تهديدات فعلية، يتلقاها المدافعون عن إسرائيل.

وبيَّن التقرير أن الطلبة اليهود المتشددين يعانون ضعف معدلات التمييز مقارنة بغيرهم، وأفاد 29% من الطلبة بأنهم واجهوا تمييزًا من زملائهم، بينما قال 9% إن التمييز جاء من أساتذة أو موظفين في الجامعات.

وقالت مارينا روزنبرغ، نائبة رئيس الشؤون الدولية في رابطة مكافحة التشهير، إن التقرير يكشف واقعًا مقلقًا، مؤكدة أن “اضطرار أكثر من ثلاثة أرباع الطلبة اليهود إلى إخفاء هويتهم الدينية أو الصهيونية من أجل الشعور بالأمان يعكس وضعًا خطيرًا للغاية”.

وتُعَد رابطة مكافحة التشهير، ومقرها في نيويورك، من أبرز منظمات اللوبي المؤيد لإسرائيل في الولايات المتحدة، وتركز جهودها في ملاحقة منتقدي ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، واتهام معارضي إسرائيل بمعاداة السامية.

ويأتي الإعلان عن هذا الاستطلاع في ظل عزلة متزايدة تواجهها إسرائيل وداعموها منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023، وهي عزلة اعترف بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أيام، وقال إن إسرائيل ستضطر إلى التكيف معها.

وواجه العديد من الجنود الإسرائيليين الذين عملوا في قطاع غزة ملاحقات قضائية في عدد من الدول خلال الشهور الماضية.

تجدر الإشارة إلى أنه في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تمكن جندي إسرائيلي من الهرب من سريلانكا قبيل استدعائه للتحقيق معه بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أمرت محكمة في البرازيل الشرطة بالتحقيق مع عسكري إسرائيلي زار البلاد، للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب في قطاع غزة.

وفي يوليو/تموز الماضي، قالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية إن جنديين إسرائيليين خضعا للاستجواب في بلجيكا في دعوى انتهاك القانون الدولي أثناء الحرب في غزة، عقب شكوى قدمتها منظمة هند رجب، التي تلاحق الجنود الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.