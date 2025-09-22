مستشار الرئيس الفرنسي: اعترفنا بفلسطين لأنه يصب في مصلحة إسرائيل (فيديو)

قال مستشار الرئيس الفرنسي الخاص بشؤون الشرق الأوسط إن باريس اعترفت بالدولة الفلسطينية لأنه “يصب في صالح إسرائيل“.

وقال عوفر برونشتاين، في مقابلة مع (المسائية) على شاشة الجزيرة مباشر، إن “الرئيس الفرنسي هو الذي دشن هذه الدينامية الخاصة باعتراف مجموعة من الدول بالدولة الفلسطينية ونحن نقوم بذلك لأنه يصب في صالح إسرائيل أيضا”.

مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط: لهذا السبب قررنا الاعتراف بالدولة الفلسطينية pic.twitter.com/6C6wNEmDTd — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 21, 2025

وأضاف برونشتاين “نحن نعرف والجميع يقول إن حل الدولتين هو الحل الوحيد للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي”.

وأشار برونشتاين إلى أن الجمود سيطر على الساحة السياسية منذ صعود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى السلطة متهما إياه بأنه لم يكن مهتما بالتفاوض مع الفلسطينيين بل فقط بتقسيمهم إلى “حركة حماس في غزة والسلطة الوطنية في الضفة الغربية لكي يقول للعالم إنه ليس هناك شريك فلسطيني فعلي”.

وقالت فرنسا إنها ستعترف خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا في نيويورك بالدولة الفلسطينية رسميا بينما اعترفت عدة دول أخرى بينها بريطانيا والبرتغال بفلسطين.