الاحتلال يعتقل رئيس رابطة علماء فلسطين من منزله في الخليل
Published On 22/9/2025|
آخر تحديث: 12:00 PM (توقيت مكة)
أفادت مصادر خاصة للجزيرة مباشر بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، فجر اليوم الاثنين، الشيخ مصطفى شاور رئيس رابطة علماء فلسطين، بعد مداهمة منزله في مدينة الخليل بالضفة الغربية.
وكان الشيخ مصطفى شاور قد انتخب رئيسا لرابطة علماء فلسطين، عام 2012، خلفا للشيخ الراحل حامد البيتاوي.
ويعد الشيخ شاور من أبرز الشخصيات الدعوية والأكاديمية الفلسطينية، إذ يشغل منصب محاضر في كلية الشريعة بجامعة الخليل منذ عام 1986، وسبق أن اعتقل عدة مرات، كما أُبعد إلى مرج الزهور مع قيادات العمل الإسلامي عامي 1992 – 1993.
عاجل| مصادر للجزيرة مباشر: قوات الاحتلال تعتقل رئيس رابطة علماء فلسطين الشيخ مصطفى شاور من منزله في الخليل#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/Te1pqZEglI
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 22, 2025
المصدر: الجزيرة مباشر + وسائل إعلام فلسطينية