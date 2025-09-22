الاحتلال يعتقل رئيس رابطة علماء فلسطين من منزله في الخليل

أفادت مصادر خاصة للجزيرة مباشر بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، فجر اليوم الاثنين، الشيخ مصطفى شاور رئيس رابطة علماء فلسطين، بعد مداهمة منزله في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وكان الشيخ مصطفى شاور قد انتخب رئيسا لرابطة علماء فلسطين، عام 2012، خلفا للشيخ الراحل حامد البيتاوي.

ويعد الشيخ شاور من أبرز الشخصيات الدعوية والأكاديمية الفلسطينية، إذ يشغل منصب محاضر في كلية الشريعة بجامعة الخليل منذ عام 1986، وسبق أن اعتقل عدة مرات، كما أُبعد إلى مرج الزهور مع قيادات العمل الإسلامي عامي 1992 – 1993.