بجوار حارسه القسامي.. أسير إسرائيلي يوجه رسالة إلى نتنياهو وويتكوف (فيديو)

نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تسجيلا مصورا جديدا، اليوم الاثنين، لأسير إسرائيلي لديها، هاجم فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وطلب فيه مساعدة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

وظهر الأسير الإسرائيلي آلون أوهل في محبسه بقطاع غزة، ويقف إلى جانبه في إحدى اللقطات أحد حراسه واضعا يده على زناد مسدسه، بينما يظهر في الخلفية شاشة عليها كلمة لنتيناهو وهو يتعهد بإعادة الأسرى “الذين على قيد الحياة”.

وهاجم أوهل نتنياهو، قائلا “شعب إسرائيل. جيش إسرائيل ما هذا؟ ما هذا الكلام؟ هل ما زال هناك أحد يصدّق نتنياهو؟”.

ووجَّه الأسير الإسرائيلي رسالة إلى عائلته، قائلا إنه يعرف أن الشرطة ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير تعاملهم “كمجرمين”، داعيا إياهم إلى مواصلة التظاهر من أجل ضمان إطلاق سراح الأسرى.

وقال أوهل إن مصير الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة “تحدَّد وهذه هي أيامنا الأخيرة”، مضيفا أن “الأسرى الإسرائيليين تحولوا إلى عبء على هذه الحكومة. سيقتلوننا. سيقتلوننا، ولن يعود أحد على قيد الحياة”.

وتابع انتقاده للحكومة الإسرائيلية، قائلا “هم يحاولون التخلص من الأسرى، أرجوكم أوقفوهم بأي طريقة”.

ووجَّه أوهل رسالة إلى المبعوث الأمريكي ويتكوف، قائلا “رسالتي إلى ستيف ويتكوف: أرجوك لا تدع نتنياهو يقتلنا، لا تساعده في ذلك”.

وأضاف “أطالب الحكومة الأمريكية بالتوقف عن دعم قرارات المجنون نتنياهو في حربه ضد الشعب الإسرائيلي وضد الأسرى الإسرائيليين، هذا سيتسبب في كارثة للجميع”.

واختتمت القسام تسجيلها المصور بصورة لساعة رملية معبأة بالدماء، مع عبارة “الوقت ينفد” باللغات العربية والإنجليزية والعبرية.

وحمل فيديو القسام الجديد عنوان “بسبب تعنت نتنياهو ما زال في أسره داخل مدينة غزة منذ أكثر من 700 يوم”.

والخميس الماضي، توعدت قيادة كتائب القسام إسرائيل بحرب استنزاف تدفع فيها ثمنا باهظا في مدينة غزة، مؤكدة أن المدينة ستكون مقبرة للجنود الإسرائيليين.

وقالت قيادة القسام، في بيان عبر تطبيق تليغرام، إنها أعدت “جيشا من الاستشهاديين” وآلاف الكمائن والعبوات المتفجرة للقوات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن بدء العملية البرية في غزة وتوسيعها يعني أن إسرائيل لن تحصل على أي أسير حي أو ميت.