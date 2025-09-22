سفير إسرائيلي سابق: “المجتمع الدولي يعاقب حكومة نتنياهو” بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

اعتبر السفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة إيتامار رابينوفيتش أن المجتمع الدولي يعاقب حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي عبر الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر قال رابينوفيتش “هذه طريقة المجتمع الدولي لعقاب حكومة بنيامين نتنياهو“.

تعليقًا على موجة الاعتراف بفلسطين.. سفير إسرائيلي سابق: الوقت غير مناسب

وأضاف رابينوفيتش “ليس لدينا رد فعل فوري فلن تكون هناك دولة فلسطينية اليوم أو الأسبوع القادم فهناك فارق كبير بين التصريحات والحقائق على أرض الواقع”

وأعتبر رابينوفيتش أنه رغم إعلان الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات قيام الدولة الفلسطينية عام 1988، إلا أنه تفاوض مع إسرائيل على إعلان الاستقلال في أوسلو عام 1993.

وأعلنت عدة دول بينها بريطانيا الأحد اعترافها بالدولة الفلسطينية بشكل رسمي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة المنعقدة في مقر المنظمة الدولية في نيويورك الأمريكية.