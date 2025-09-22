شاهد: لحظة اغتيال مسؤولة حكومية في تعز باليمن

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا، يوثق لحظة اغتيال مسؤولة حكومية في مدينة تعز وسط اليمن.

ويُظهر المقطع سيارة المسؤولة وهي تسير في أحد شوارع المدينة، قبل أن تقترب دراجة نارية من يمين السيارة.

وتعرضت السيارة لإطلاق وابل من الطلقات، قبل أن تنطلق الدراجة النارية مسرعة.

وأحدث اغتيال مديرة صندوق النظافة والتحسين في تعز افتهان المشهري، قبل أيام، صدمة كبيرة في اليمن، إذ يُعَد أول حادث من نوعه لاغتيال امرأة في تعز.

كما أنه من النادر أن تتعرض امرأة في اليمن لعملية اغتيال.