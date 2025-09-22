شاهد: ماكرون يعلن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، من على منبر الأمم المتحدة إن “وقت السلام قد حان”، وذلك في خطاب أعلن خلاله رسميا اعتراف فرنسا بدولة فلسطين.
وأضاف ماكرون في مستهل خطابه في نيويورك “نحن هنا لأن الوقت حان. حان الوقت للإفراج عن 48 رهينة تحتجزهم حماس. حان الوقت لوقف الحرب والقصف في غزة والمجازر… حان الوقت لأن الوضع ملحّ في كل مكان”.
وأضاف أن “البعض سيقولون إن الأوان فات وآخرون سيقولون إن الوقت مبكر جدا. ولم يعد في إمكاننا الانتظار”.
وجاء إعلان ماكرون خلال المؤتمر الدولي لإحياء حل الدولتين والمنعقد على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
أبرز تصريحات الرئيس الفرنسي:
- حان وقت السلام ووقف الحرب وإطلاق سراح الرهائن في غزة
- لم يعد بوسعنا الانتظار للاعتراف بالدولة الفلسطينية
- نتحمل مسؤولية جماعية لفشلنا في بناء سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط
- يجب الإفراج عن جميع الرهائن لدى حماس دون شروط
- لا مبرر لاستمرار الحرب في غزة
- حياة مئات الآلاف من النازحين والجرحى والجوعى في غزة لا تزال تدمر
- نتعاطف مع الإسرائيليين ونطالب بالإفراج غير المشروط عن الرهائن لدى حماس
- السلام قد يصبح مستحيلا بسبب تصرفات إسرائيل وعلينا العمل على حل الدولتين
- أعلن الاعتراف بالدولة الفلسطينية
- الشعب الفلسطيني قوي بتاريخه وجذوره وكرامته
- الاعتراف بالدولة الفلسطينية هزيمة لحماس ولكل من يؤجج الكراهية ضد السامية
- الاعتراف بالدولة الفلسطينية يفتح الطريق أمام مفاوضات السلام
- نثمن جهود قطر ومصر والولايات المتحدة لوقف الحرب في غزة
- يجب هزيمة حماس سياسيا في غزة
- الاعتراف بالدولة الفلسطينية وفاء بالتزام بلادي التاريخي في الشرق الأوسط من أجل السلام بين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني
- مستعدون للمساهمة في مهمة دولية للاستقرار ودعم تدريب وتجهيز قوات الأمن الفلسطيني
- يمكن لمجلس الأمن أن يقرر نشر مهمة دعم مدنية وأمنية بالتنسيق مع السلطات الفلسطينية وبموافقة السلطات الإسرائيلية
- مستعدون للمساهمة في مهمة دولية لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار في غزة
- الدولة الفلسطينية يجب أن تكون منزوعة السلاح ويقع على عاتقها تقديم إطار ديمقراطي للشعب الفلسطيني وهذا ما التزم به الرئيس عباس
- أدعو الدول العربية للاعتراف بدولة إسرائيل بمجرد قيام الدولة الفلسطينية
- فتح سفارة لنا في فلسطين مرتبط بإطلاق سراح الرهائن ووقف الحرب في غزة
