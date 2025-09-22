شاهد: ماكرون يعلن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، من على منبر الأمم المتحدة إن “وقت السلام قد حان”، وذلك في خطاب أعلن خلاله رسميا اعتراف فرنسا بدولة فلسطين.

وأضاف ماكرون في مستهل خطابه في نيويورك “نحن هنا لأن الوقت حان. حان الوقت للإفراج عن 48 رهينة تحتجزهم حماس. حان الوقت لوقف الحرب والقصف في غزة والمجازر… حان الوقت لأن الوضع ملحّ في كل مكان”.

وأضاف أن “البعض سيقولون إن الأوان فات وآخرون سيقولون إن الوقت مبكر جدا. ولم يعد في إمكاننا الانتظار”.

وجاء إعلان ماكرون خلال المؤتمر الدولي لإحياء حل الدولتين والمنعقد على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

أبرز تصريحات الرئيس الفرنسي: