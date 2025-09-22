شاهد: وزير الخارجية الأمريكي يلتقي أحمد الشرع في نيويورك

استقبل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الاثنين، الرئيس السوري أحمد الشرع في فندق في نيويورك على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأظهرت لقطات مصورة المصافحة بين وزير الخارجية الأمريكي والرئيس السوري ولم يجيبا على أي أسئلة للصحفيين قبل الاجتماع.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان عقب اللقاء إن روبيو ناقش مع الشرع الجهود المبذولة لتحديد أماكن أمريكيين مفقودين.

وأضافت الوزارة أنهما بحثا أيضا “جهود مكافحة الإرهاب” و”أهمية العلاقات الإسرائيلية السورية في تعزيز الأمن الإقليمي”.

وقال البيان: “أكد الوزير على هذه الفرصة السانحة لسوريا لبناء دولة مستقرة وذات سيادة، عقب الإعلان التاريخي للرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من هذا العام بشأن تخفيف العقوبات عن الشعب السوري”.

وجدد الرئيس السوري، اليوم الاثنين، دعوته إلى واشنطن لرفع العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده بموجب قانون قيصر لعام 2019.

وهذه أول مشاركة لرئيس سوري في الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ ستة عقود تقريبا.

وفي كلمته خلال قمة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال الشرع إن العقوبات المفروضة على نظام بشار الأسد لم تعد مبررة، وإن السوريين باتوا يعتبرونها بمثابة إجراءات تستهدفهم بشكل مباشر.

وقال الشرع في مقابلة أجراها معه الجنرال المتقاعد ديفيد بترايوس، الذي قاد القوات الأمريكية في حرب العراق، “نركز على التنمية الاقتصادية في سوريا، وأمامنا مهمة كبيرة لبناء الاقتصاد، ولدينا الكوادر القادرة على القيام بذلك، ولكن نحتاج فقط إلى رفع العقوبات”.

وقاد الشرع قوات المعارضة في ديسمبر/كانون الأول الماضي للإطاحة بنظام بشار الأسد.