رغم القصف والحصار.. صاروخ من غزة على ناحل عوز وإصابة ضابط إسرائيلي شمال القطاع (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، رصد صاروخ أطلق من مدينة غزة شمالي القطاع، باتجاه منطقة “ناحل عوز” وأنه يجرى التحقق من نتائج محاولة اعتراضه.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية أن ضابطا أصيب بجروح متوسطة نتيجة إطلاق نار من قبل مسلحين في شمال قطاع غزة.

يأتي ذلك في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث استشهد وأصيب العشرات منذ فجر اليوم جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيًا في منطقة السامر بمدينة غزة، أسفرت عن شهداء ومصابين.

كما أعلنت وزارة الصحة في غزة أن 61 شهيدا و220 جريحا وصلوا المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، مؤكدة أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني ما تزال عاجزة عن انتشال الضحايا من تحت الركام بسبب القصف المستمر.

وبذلك ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 65344 شهيدا و166795 مصابا، فيما بلغ عدد الشهداء منذ 18 مارس/آذار 2025 أكثر من 12785 شهيدا و54754 مصابا.

خروج مستشفيين عن الخدمة

وأعلنت وزارة الصحة في غزة خروج مستشفى الرنتيسي للأطفال ومستشفى العيون عن الخدمة جراء الاستهداف المتكرر لمحيطهما، إضافة إلى تدمير مركز صحي تابع للإغاثة الطبية.

وأشارت في بيان اليوم عبر قناتها على تليغرام إلى أن استهداف هذه المنشآت يأتي ضمن سياسة ممنهجة لضرب القطاع الصحي في غزة، مؤكدة أن الطرق المؤدية إلى المستشفيات باتت غير آمنة، وأن المرضى والجرحى يواجهون صعوبة بالغة في الوصول إليها.

من جانبه شدد مدير مجمع ناصر الطبي على أن المستشفى يعاني عجزا كبيرا في الأدوية والمستلزمات الطبية، وأن أقسامه مكتظة بالجرحى والمرضى بشكل يفوق طاقته الاستيعابية.

تحذير من بلدية غزة

وحذرت بلدية غزة من أن تهديد الاحتلال باجتياح كامل مدينة غزة يفاقم الكارثة الإنسانية ويهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين، مناشدة المجتمع الدولي التدخل العاجل لوقف العدوان وتوفير الدعم لضمان استمرار الخدمات الأساسية