على الملأ.. زوجة تشارلي كيرك تفاجئ الجميع بالعفو عن قاتل زوجها (شاهد)

في مشهد مؤثر طغت عليه الدموع، أعلنت إيريكا كيرك، زوجة الناشط اليميني الأمريكي تشارلي كيرك، عفوها عن قاتل زوجها خلال كلمة ألقتها أمام الحضور.

وخاطبت إيريكا الحاضرين قائلة إن زوجها الراحل “أراد أن ينقذ الشباب، ومن بينهم الشاب الذي سلبه حياته”، مضيفة “على الصليب قال منقذنا ومخلصنا: يا الله اغفر لهم، فهم لا يعرفون ما يفعلون”.

وسط دموعها.. إيريكا، زوجة الناشط اليميني الأمريكي تشارلي كيرك، تفاجئ الحضور بالعفو عن قاتل زوجها “أنا أسامحه”#أريزونا #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/MYN4HxIgWs — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 22, 2025

“أنا أغفر له”

وتابعت بصوت مرتجف “ذاك الرجل.. ذاك الشاب الذي قتله، أنا أغفر له”، وسط حالة من التأثر البالغ بين المشاركين في المناسبة.

وفي 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، قُتل كيرك، المعروف بتأييده للرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ إثر إصابته برصاصة في رقبته أثناء إلقائه خطابا في فعالية بجامعة يوتا فالي.

ولاحقا، وجهت السلطات الأمريكية إلى تايلر روبنسون (22 عاما) تهمة “القتل العمد” لكيرك.