في مشهد تاريخي.. علم فلسطين يرفرف فوق بلدية سان دوني الفرنسية (شاهد)

رفعت بلدية سان دوني بالعاصمة الفرنسية باريس العلم الفلسطيني في مشهد وصف بالتاريخي، كما أعلنت عدة بلديات أخرى اعتزامها رفع العلم، اليوم الاثنين، احتفالًا باعتراف فرنسا بدولة فلسطين، رغم معارضة وزير الداخلية والأحكام القضائية الأولية التي قضت بعدم الإقدام على هذه الخطوة.

وأحدثت قضية الاعتراف بدولة فلسطين انقسامًا في المجتمع رغم أنها تعدّ خطوة رمزية في الأساس، خاصة الطبقة السياسية في فرنسا التي سترأس إلى جانب السعودية قمة مخصصة للبحث في حل الدولتين على هامش الاجتماعات السنوية للأمم المتحدة.

مبادرة الحزب الاشتراكي

وتزامنا مع القمة، دعا الأمين الأول للحزب الاشتراكي أوليفييه فور إلى أن “يرفرف” العلم الفلسطيني على كل البلديات في 22 سبتمبر/ أيلول، مطالبًا الرئيس الفرنسي بالموافقة على هذه المبادرة.

في المقابل، طلب وزير الداخلية المستقيل برونو روتايو (حزب الجمهوريين – يمين) من البلديات عدم رفع العلم الفلسطيني.

وقال “مبدأ حياد الخدمة العامة يحظر مثل هذا التزيين بالأعلام”، داعيًا المحافظين للجوء إلى القضاء الإداري ضد قرارات رؤساء البلديات الذين لن يتراجعوا عن ذلك.

رغم تحذيرات الداخلية الفرنسية.. مبنى بلدية سان دوني في العاصمة باريس يرفع العلم الفلســ ـطيني إلى جوار علم فرنسا والاتحاد الأوروبي#الجزيرة_مباشر #فرنسا pic.twitter.com/f9yzTNYXaP — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 22, 2025

البداية من بلديات باريس

ويعتزم رؤساء بلديات في منطقة باريس خصوصا، رفع العلم الفلسطيني فوق مباني بلدياتهم، الاثنين، رغم الأحكام القضائية الأولية ضد ذلك.

وفي مالاكوف، قررت رئيسة البلدية الشيوعية جاكلين بيلهوم عدم إزالة العلم الفلسطيني “قبل الثلاثاء”، متجاهلة أمرًا قضائيًا صدر عن محكمة إدارية بناء على استئناف قدمه محافظ المنطقة.

ولجأ المحافظ مجددًا إلى المحكمة، مطالبًا هذه المرة بفرض غرامة مالية إلى أن تتم إزالة العلم.

وقال ماتي هانوتين رئيس البلدية الاشتراكي لسان دوني قرب باريس “هذا ليس عملًا نضاليًا طويل الأمد، لكنه خيار اتُخذ في وقت سيقوم إيمانويل ماكرون بإضفاء الطابع الرسمي على اعتراف فرنسا بدولة فلسطينية”.

ويفعل كريم بوعمران رئيس بلدية سانت أوين المجاورة (من الحزب الاشتراكي) الشيء نفسه، كما سيلتزم نظيراه الاشتراكيان أرنو ديلاند في ليل، وجوانا رولان في نانت، بهذه التعليمات المتعلّقة بالعلم الفلسطيني، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

الانقسام داخل اليسار

ورغم هذا التوجه، تثير هذه القضية انقسامًا داخل اليسار نفسه، إذ لن تحذو بلدية كريتيل الواقعة في جنوب شرق باريس حذو البلديات الأخرى التي يهيمن عليها اليسار، وأشار رئيس البلدية لوران كاتالا (الحزب الاشتراكي) إلى أنّ مسؤوليته الأولى يجب أن تكون الحفاظ على التماسك الاجتماعي داخل البلدية.

وفي مرسيليا، ثاني كبرى المدن الفرنسية، تعهّد رئيس البلدية بينوا بايان الذي يقود غالبية يسارية، اتخاذ إجراء قوي اليوم من دون تحديد ماهيته.

وفي جنوب غرب البلاد، قام رئيس البلدية الشيوعي لبلدة صغيرة يبلغ عدد سكانها 3 آلاف نسمة، بإزالة العلم الفلسطيني السبت بعدما رفعه الجمعة، وذلك عقب إحالة المحافظ الأمر على المحكمة الإدارية.

وأدان مسؤولون منتخبون وممثلون لحزب الجمهوريين والتجمّع الوطني بشدّة هذا التحرّك على مستوى البلديات، ووصفوه بالمناورة.

وأعلن رئيس منطقة بروفانس ألب كوت دازور (جنوب شرق) رونو موزولييه الذي ينتمي إلى حزب النهضة بزعامة ماكرون، أنه سيرفع حوالي 20 علمًا فرنسيًا ردًا على ما وصفه بحسابات سياسية.