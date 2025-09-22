لحظة فارقة في لندن.. رفع العلم الفلسطيني على مبنى السفارة للمرة الأولى (شاهد)

شهدت العاصمة البريطانية لندن لحظة تاريخية برفع علم فلسطين فوق مبنى السفارة الفلسطينية، بعد إعلان الحكومة البريطانية رسميًا اعترافها بدولة فلسطين.

وعقب رفع العلم الفلسطيني، ألقى هاميش فالكونر، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، كلمة مؤثرة أكد فيها أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يشكل قرارا تاريخيا يعكس الدعم الثابت لحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره.

إعلان نوايا

وأضاف فالكونر أن المملكة المتحدة تدعم حل الدولتين، مشددا على أن هذا الاعتراف ليس رمزيا بل إعلان نوايا واضح، ويأتي ضمن جهود وقف العنف وتحقيق السلام المستدام في المنطقة، مع توفير الدعم للسلطة الفلسطينية في الإصلاحات وبناء الدولة، وضمان الحقوق المدنية والدينية المتساوية للفلسطينيين والإسرائيليين.

ومن أصل 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة، ارتفع عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين إلى 153 دولة، منذ إعلانها بالجزائر عام 1988 من جانب الرئيس الراحل ياسر عرفات.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.