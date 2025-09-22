بن غفير بعد “تسونامي” الاعترافات بدولة فلسطين: لو كنت رئيسا للوزراء لاعتقلت أبو مازن الآن

هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، مساء الأحد، تساحي هنغبي رئيس مجلس الأمن القومي ومستشار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، متهما إياه بأنه “يدفع رئيس الحكومة نحو اليسار سياسيا”.

“تسونامي الاعترافات بالدولة الفلسطينية”

كما طالب بن غفير، على خلفية ما وصفه بـ”تسونامي الاعترافات بالدولة الفلسطينية”، باعتقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قائلا: “لو كنت أنا رئيس الحكومة، لكنت اعتقلت أبو مازن الآن”.

وكان بن غفير قد دعا إلى “تفكيك السلطة الفلسطينية وسحقها”، واعتبر خطوات المجتمع الدولي تجاه إعلان الدولة الفلسطينية بأنها شكل من “الإرهاب الدولي” ضد إسرائيل.

جاءت تصريحات بن غفير على خلفية اعتراف العديد من الدول بينها بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال، أمس، رسميًا بالدولة الفلسطينية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة المنعقدة في مقر المنظمة الدولية في مدينة نيويورك الأمريكية.

وشكّلت موجة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية ضغطا كبيرا على حكومة نتنياهو، حيث تجاوز عدد الدول المعترفة بفلسطين 150، وهناك ترقّب للمزيد خلال اجتماعات الأمم المتحدة.

وتواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، رفضها القاطع لأي إعلان لدولة فلسطينية، وتلوّح بردود حاسمة على ذلك.