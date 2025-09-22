ما تأثير الاعترافات المتتالية بدولة فلسطين على القضية وحرب الإبادة؟ فايز أبو شمالة يجيب (فيديو)

رحب الأكاديمي الفلسطيني فايز أبو شمالة بالاعتراف التاريخي لعدد من الدول الغربية بالدولة الفلسطينية، لكنه حذر من مساعي إسرائيل لتفريغ هذا الاعتراف من مضمونه عبر تدمير قطاع غزة وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

واعترفت بريطانيا وأستراليا وكندا والبرتغال وفرنسا بالدولة الفلسطينية، بينما تستعد 10 دول أخرى للإعلان رسميا عن اعترافها بالدولة الفلسطينية خلال قمة تُعقد، الاثنين، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك لبحث مستقبل حل الدولتين.

وقال أبو شمالة للجزيرة مباشر إن “الاعتراف الأوروبي سيؤثر بشكل إيجابي على القضية الفلسطينية، لا سيما وأنه سيؤثر على المسار السياسي لها، حيث يتوقع أن يساهم في إصلاح السلطة الفلسطينية، وأن يدفع بإجراء انتخابات تنعش الأجواء الديمقراطية في البلاد”.

ورغم تفاؤله بهذا الاعتراف فإن أبو شمالة أوضح أن “الاعتراف مشروط بعدم مشاركة حركة حماس السياسية والعسكرية بالمشهد الفلسطيني، لذا أستنتج بأن الاعتراف جاء ليلتف على حركة المقاومة، ويضع العراقيل أمام الشعوب التي تؤيدها”.

وحذر أبو شمالة من أن الاحتلال يسعى إلى تفريغ هذا الاعتراف من مضمونه عبر تدمير قطاع غزة وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة والتهديد بضم الضفة، وتساءل: “أين ستقام هذه الدولة الفلسطينية؟ وكيف ستقام بوجود مليون مستوطن يهودي تقريبا على هذه الأرض؟ وما تأثيرها على حرب الإبادة في غزة؟”.

وتابع أبو شمالة، المقيم في قطاع غزة: “الحراك كان استجابة لضغوط شعبية بسبب الحرب على القطاع والهدف منه هو الضغط لوقف العدوان على غزة لكن هل ستستجيب إسرائيل لهذا الضغط؟ هل ستخضع؟ هل ستتراجع عن عنادها بضم الضفة الغربية؟ نتنياهو قال: ’عندما أقف بين خيارين، أولها إرضاء العالم أو تحقيق الانتصار على غزة، سأختار النصر حتى ولو غضب العالم‘”.

وفي هذا الصدد، أشار إلى أن هذه الخطوة المهمة قد لا تؤثر على إنهاء حرب الإبادة في غزة، لا سيما وأن الدعم الأمريكي المطلق للحكومة الإسرائيلية لا يزال ثابتا، “لكن الأيام القادمة ستحدد مصير كل شيء في ظل العزلة الأمريكية والإسرائيلية عن العالم”، بحسب وصفه.

وختم أبو شمالة حديثه من قلب قطاع غزة، قائلا: “في تقديري إنهاء الحرب أهم بكثير من مسألة الاعتراف بدولة فلسطينية، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بالعيش قد يكون أولى وأحق من الاعتراف بدولة، لأننا في مرحلة انعدام الوزن وانعدام الحياة ومرحلة الشتات والتشرد وبحاجة ماسة لوقف الحرب”.