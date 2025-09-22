مدير وكالة المخابرات الأمريكية الأسبق يحاور أحمد الشرع.. هذه أبرز التصريحات (فيديو)

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الاثنين، إن نجاح “تهدئة مع إسرائيل” والتزام تل أبيب بم يتم الاتفاق عليه، ربما يفتح الباب أمام تطور المفاوضات، مؤكدا أن سياسة بلاده تقوم على بناء علاقات هادئة مع الجميع وألا تكون مصدر تهديد.

جاء ذلك خلال حوار الشرع مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الأسبق ديفيد بترايوس، ضمن فعاليات قمة كونكورديا المنعقدة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وفي بداية المقابلة، ألقى بترايوس السلام على الرئيس الشرع باللغة العربية، قائلا: “السلام عليكم سيدي الرئيس، تشرفنا يا سيدي”. وهو ما استدعى الرد من الشرع “أهلا وسهلا”.

وأضاف الشرع “سياسة سوريا أن تكون لديها علاقات هادئة مع جميع الدول وألا تكون مصدر تهديد لأحد”.

وأشار إلى أن إسرائيل ما زالت تحتل (هضبة) الجولان، وتتوغل في الأراضي السورية، لكن “دمشق نسعى لتجنب الحرب لأن البلاد بمرحلة بناء”.

ودعا الرئيس السوري إسرائيل للانسحاب من الأراضي السورية، مؤكدا أن “المخاوف الأمنية يمكن معالجتها بالمباحثات”.

وتابع متسائلا: هل لدى إسرائيل مخاوف أمنية أم أطماع توسعية؟، مردفا بالإجابة: “هذا ما ستبينه المحادثات”.

وهذه هي تصريحات الرئيس السوري خلال المقابلة: