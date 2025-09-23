أهم ما ورد في كلمة أمير قطر أمام الأمم المتحدة (فيديو)

تطرَّق أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إلى الاعتداء الإسرائيلي “الغادر” الذي استهدف الدوحة، والعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة.

وقال الشيخ تميم إن الدوحة تعرضت “لاعتداء غادر استهدف وفد حماس، وسقط 6 شهداء بينهم مواطن قطري، وأصيب 18 بجروح”، معتبرا أن مثل هذا العدوان يمثل “خرقا سافرا للأعراف الدولية”.

وأضاف “يزورون بلادنا، ويخططون لقصفها، ومن الصعب التعامل مع هذه الذهنية“.

وأكد أن العدوان على الدوحة “يمثل اعتداء على دولة وساطة وصانعة سلام”، مشيرا إلى أن بلاده استضافت بصفتها دولة وسيطة وفودا من حركة حماس وإسرائيل، وتمكنت من إنجاز تحرير 148 من الرهائن”.

أخطار تراجع الشرعية الدولية

وأوضح أمير قطر أن “مرتكب التجاوزات في العلاقات الدولية يعتبر أن التسامح معه ضعف، ويَعُد المتسامح مع تجاوزاته عاجزا”، مشددا على أن “تراجع منطق النظام الدولي أمام منطق القوة يعني سيادة حكم الغاب”. ودعا إلى إعادة الفاعلية للشرعية الدولية حتى لا تترك الساحة للقوة الغاشمة.

العدوان الإسرائيلي وأهدافه

وأشار الشيخ تميم إلى أن “رئيس حكومة إسرائيل يحلم بأن تصبح المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلي”، مبيّنا أن رئيس الحكومة “الذي يتباهى بأنه غيَّر وجه الشرق الأوسط في العامين الأخيرين يقصد فعلا أن تتدخل إسرائيل حيثما شاءت ومتى شاءت”.

وأكد أن إسرائيل “لا تكتفي بالتسويات والهُدَن بل تريد أن تفرض إرادتها على محيطها العربي، وكل من يعترض على ذلك فهو عندها إما إرهابي أو مُعادٍ للسامية”.

ولفت إلى أن “رئيس حكومة إسرائيل يريد مواصلة الحرب لأنه يؤمن بما يسمى إسرائيل الكاملة، ويفتخر أمام شعبه بمنع إقامة دولة فلسطينية ومنع تحقيق السلام”.

وشدد على أن “الدول العربية والإسلامية حذرت من عواقب هذا الوهم الخطير”، مضيفا “لم يعد هناك شك في أن التطهير العرقي وفرض وقائع جديدة على الإقليم هو هدف هذه الحرب، وهدف حكومة إسرائيل الحقيقي هو تدمير غزة وتهجير سكانها”.

الوساطة القطرية والتضامن الدولي

وأوضح أمير قطر أن بلاده “انخرطت في وساطة شاقة لوقف الحرب وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات إلى غزة”، مشيرا إلى تقديره للتضامن العالمي مع بلاده “بما في ذلك بيان مجلس الأمن الذي أدان العدوان بالإجماع”.

وختم الشيخ تميم كلمته بتجديد دعوته إلى الاعتراف بدولة فلسطين، قائلا “نحث باقي دول العالم على الاعتراف بدولة فلسطين”، مشيدا بالدول التي اتخذت هذه الخطوة.

