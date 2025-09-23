إسرائيل تغلق معبر اللنبي بين الضفة الغربية والأردن من كلا الاتجاهين حتى إشعار آخر

أعلن رئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية نظمي مهنا، أن الجانب الإسرائيلي أبلغهم بقرار إغلاق معبر الكرامة (اللنبي) بين الضفة الغربية والأردن بشكل كامل اعتبارًا من يوم غد الأربعاء 24 سبتمبر/أيلول، وحتى إشعار آخر، في كلا الاتجاهين.

ودعت الهيئة في بيان عبر صفحتها على فيسبوك المواطنين والمسافرين إلى متابعة منصاتها الرسمية للاطلاع على أي مستجدات بخصوص عمل المعبر.

من جانبها، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدر تعليماته بإغلاق المعبر بشكل كامل أمام حركة البضائع والأشخاص، وذلك بعد أيام قليلة فقط من إعادة فتحه.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعادت إغلاق معبر الكرامة الأحد الماضي من كلا ​​​​​​​ الاتجاهين أي أنها منعت الخروج من الضفة والدخول من الأردن.

وأعلنت الهيئة الفلسطينية للمعابر والحدود صباح الأحد الماضي إعادة فتح معبر الكرامة، بعد إغلاقه منذ الخميس، إثر مقتل جنديين إسرائيليين، بعملية إطلاق نار على المعبر.

وأوقف الأمن الأردني الخميس الماضي حركة السفر عبر معبر جسر الملك حسين الرابط بين المملكة والضفة الغربية، بعد إغلاقه من الجانب الإسرائيلي.

عملية جسر الكرامة

وجاء القرار عقب العملية التي شهدها المعبر الأسبوع الماضي وأسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين.

وأوضحت الإذاعة أن الجهات الأمنية الإسرائيلية تلقت أوامر مباشرة من مكتب رئيس الوزراء بإعادة إغلاق المعبر على الفور.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من مكتب نتنياهو بشأن ما إذا كان هذا القرار يشكل ردا مباشرا على خطوة الاعتراف الدولي الأخير بدولة فلسطين.

وألمح مراسل إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن هذا القرار ربما يشكل ردا مباشرا على خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ويُعد معبر الكرامة شريانا رئيسيا للفلسطينيين في الأراضي المحتلة، حيث يستخدمه عشرات الآلاف من المسافرين سنويا للتنقل بين الأراضي الفلسطينية والأردن، كما يستخدم لعبور البضائع.

يذكر أنه في سبتمبر/ أيلول 2024، شهد المعبر ذاته عملية إطلاق نار نفذها سائق شاحنة أردني، مما أسفر عن مقتل 3 إسرائيليين ومنفذ العملية.