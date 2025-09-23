احتجاجات حاشدة في إيطاليا تضامنا مع غزة واشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في ميلانو (فيديو)

شهدت مدينة ميلانو، شمالي إيطاليا، اشتباكات بين قوات الشرطة ومتظاهرين مؤيدين لفلسطين ومعارضين للحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

ورفع المحتجون علم فلسطين، وهتفوا “فلسطين حرة”.

وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في محطة ميلانو المركزية.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أنه جرى القبض على أكثر من 10 أشخاص، وأصيب نحو 60 شرطيا بكدمات وإصابات أكثر خطورة.

وتأتي الاحتجاجات في إطار إضراب عام دعت إليه نقابات عمالية احتجاجا على عمليات “الإبادة الجماعية في غزة”.

كما تظاهر عشرات الآلاف في العاصمة روما ومدن إيطالية أخرى، الاثنين، وأغلق عمال الموانئ الطرق المؤدية إليها.

وفي روما، توقف العديد من الحافلات عن العمل، وتعطلت خدمة المترو، وأغلق عمال الموانئ أرصفة الميناء في جنوة وليفورنو، بحسب وسائل إعلام إيطالية.

من جهتها، نددت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني بما حدث في ميلانو، العاصمة المالية لإيطاليا، التي ستشارك في استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في فبراير/شباط المقبل.

وقالت “(هذا) عنف وتدمير لا علاقة لهما بالتضامن، ولن يغيّرا حياة الناس في (قطاع) غزة قيد أنملة”.

وكتبت على منصة إكس “العنف والتدمير ستكون لهما عواقب ملموسة على المواطنين الإيطاليين الذين سينتهي بهم الأمر إلى المعاناة ودفع ثمن الأضرار التي سبَّبها هؤلاء المشاغبون”.

وتقول حكومة ميلوني إنها لا ترغب في الاعتراف بدولة فلسطين “في الوقت الحالي”، وتتردد في الموافقة على العقوبات التجارية التي اقترحها الاتحاد الأوروبي، رغم تأكيدها المستمر أنها لم تبع أسلحة لإسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.