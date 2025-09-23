ارتطام ودوي انفجار.. سفينة تبلغ عن حادث على بعد 120 ميلا من ميناء عدن

كشفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، صباح اليوم الثلاثاء، أن سفينة أبلغت عن سماع صوت ارتطام في المياه ودوي انفجار بالقرب منها على بعد 120 ميلا بحريا إلى الشرق من ميناء عدن في اليمن.

وأبلغت الهيئة البحرية البريطانية عن “انفجار” قرب سفينة في خليج عدن قبالة سواحل اليمن، حيث تستهدف جماعة أنصار الله اليمنية، سفن شحن “ترتبط بإسرائيل” وتقول إن ذلك ردا على عدوانها على غزة.

دوي انفجار وتناثر المياه

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كي إم تي أو) أنها تلقّت “بلاغا عن حادث على مسافة 120 ميلا بحريا (نحو 222 كيلومترا) شرق عدن” حيث “أفاد القبطان بسماع دوي انفجار وتناثر مياه قرب السفينة”.

ولم تُعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الحادثة التي وصفتها الهيئة البحرية بأنها “هجوم” وقالت إن السفينة لم تتعرض لأضرار ولم يصب أفراد طاقمها وهم في طريقهم إلى الميناء التالي، وأضافت “تُجري السلطات تحقيقا في الحادثة”.

نصرة لغزة

وفي أعقاب الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة، بدأت جماعة أنصار الله بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، وشنّ هجمات على سفن تجارية يقولون إنها مرتبطة بها قبالة سواحل اليمن مؤكدين أن ذلك يأتي اسنادا للفلسطينيين.

ومطلع الشهر الجاري، أعلنت جماعة “أنصار الله” أنهم أطلقوا صاروخا على ناقلة نفط “إسرائيلية” في البحر الأحمر، بعد مقتل مسؤولين يمنيين في ضربة إسرائيلية على صنعاء.