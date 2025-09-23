“غزة والأسرى والكرامة الوطنية”.. نداء من قلب الخليل و4 مطالب فلسطينية

دعا بيان صادر عن القوى الوطنية في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، إلى رفض جرائم الاحتلال في غزة والمطالبة بالاعتراف بدولة فلسطين ورفعت شعار “غزة، الأسرى، والكرامة الوطنية”.

وأدانت القوى الوطنية، بأشد العبارات “جرائم الاحتلال المتصاعدة ضد شعبنا والتي تدخل يومها الـ716 ضمن حرب إبادة ممنهجة تستهدف المدنيين العزّل وتُمعن في قتل الأطفال والنساء وتدمير البنى التحتية وتهجير مئات الآلاف من أبناء شعبنا في قطاع غزة قسرًا وسط صمت دولي مشين وتواطؤ أمريكي واضح”.

“إرهاب دولة منظم”

وقال البيان، إن استمرار هذه الجرائم الوحشية بما فيها قصف خيام النازحين وتدمير المستشفيات والملاجئ ما كان ليحدث لولا الشراكة الأمريكية والدعم السياسي والعسكري غير المحدود للاحتلال وغياب موقف دولي حاسم.

وأدان بشدة التوسع في إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه إسرائيل عبر قصفها للمدن في لبنان وسوريا واليمن واستهدافها الأخير لمقر لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة مما يؤكد طابعها العدواني الممنهج وتحديها السافر للقانون الدولي.

ودعا البيان إلى موقف عربي وإسلامي ودولي حازم، مؤكدا أن حماية الشعب الفلسطيني ليست مسؤولية فلسطينية فقط بل واجبٌ قومي وإسلامي وأخلاقي وطالب بموقف عربي وإسلامي موحد.

وفي هذا الصدد، دعا إلى رفض العدوان الإسرائيلي بجميع أشكاله، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه وفرض العقوبات الدولية عليه، والتصدي للهيمنة الأمريكية التي توفر الحماية السياسية والعسكرية للاحتلال.

التمسك بالقضية الفلسطينية

ودعا البيان الدول العربية والإسلامية إلى التمسك بالقضية الفلسطينية “ودعم نضال الشعب الفلسطيني، ورفع الحصار ووقف الحرب ورفض التهجير القسري، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام من خلال وكالة الأونروا الأممية، والتأكيد على التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد لشعبنا”.

وفي قضية الأسرى، قال البيان “في الوقت الذي يتعرض فيه شعبنا للإبادة في غزة يعاني أسرانا البواسل في سجون الاحتلال من تنكيل متواصل وتعذيب نفسي وجسدي وحرمان من أبسط حقوقهم الإنسانية”.

وحذر من استمرار هذه السياسات الإجرامية التي تُمارس بحق أكثر من 12 ألف أسير فلسطيني بينهم نساء وأطفال، مؤكدا أن “قضية الأسرى ستبقى في صلب أولويات نضالنا الوطني حتى نيل حريتهم جميعًا دون قيد أو شرط”.

الاعتراف بدولة فلسطين

وقال البيان، إن الاعتراف الدولي بدولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس هو خطوة أساسية لتكريس الحق الفلسطيني المشروع ودعم الجهود الهادفة إلى إنهاء الاحتلال ورفض نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.

وأكد أن الاعترافات الدولية المتزايدة بدولة فلسطين لا تأتي من فراغ، بل هي ثمرة لتاريخ طويل من النضال العادل للشعب الفلسطيني ونتاج لصموده الأسطوري في وجه آلة الإجرام الإسرائيلية وتضحياته الجسيمة في الدفاع عن أرضه وهويته وكرامته.

وأشار إلى أن هذا التقدم على الصعيد الدولي يعد إنجازًا وطنيًا في مسيرة التحرر ويُحمّل المجتمع الدولي مسؤولية مضاعفة في ترجمة هذه الاعترافات إلى خطوات عملية لحماية شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة ووقف جرائم الاحتلال ومخططات حكومته التي تسعى لاقتلاع الوجود الوطني من جذوره.