القسام تعلن قتل وإصابة جنود إسرائيليين واستهداف دبابة في غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، قتل وإصابة عسكريين إسرائيليين بعد الإغارة عليهم والاشتباك معهم، واستهداف دبابة بهجوم ثان في مدينة غزة.

جاء ذلك في بيانين صدرا عن الكتائب، بشأن عمليات نفذها مقاتلوها في محاور تقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وأفاد البيان بأن مقاتلي القسام تمكنوا، أمس الاثنين، من الإغارة على تجمع لجنود وآليات العدو والاشتباك معهم من المسافة صفر.

وذكر البيان أن المقاتلين أوقعوا “جنود العدو بين قتيل وجريح في محيط بركة الشيخ رضوان بمدينة غزة”، التي سبق لجيش الاحتلال أن تمركز فيها خلال عملية “عربات غدعون 1” التي انتهت أوائل أغسطس/ آب الماضي.

وفي بيان سابق، أفادت الكتائب بأن مقاتليها “استهدفوا دبابة إسرائيلية ظهر أمس الاثنين بقذيفتي الياسين 105، قرب مسجد الأونباشي حسن في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة”.

في السياق، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن مقاتليها قصفوا، أمس الاثنين، بقذائف الهاون النظامي (عيار 60) “آليات العدو الصهيوني المتوغلة في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل الرائد شاحَر نتانيل بوزاغلو، البالغ من العمر 27 عامًا، خلال عملية عسكرية في شمال قطاع غزة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن جيش الاحتلال قوله، إن بوزاغلو قتل خلال عملية نفذتها الفرقة 36 أمس داخل مدينة غزة، حيث أطلق مسلحون فلسطينيون صاروخًا من طراز “آر بـي جـي” على الدبابة التي كان بداخلها مما أسفر عن مقتله على الفور، فيما لم يُصب باقي أفراد الطاقم الثلاثة الذين كانوا معه داخل الدبابة.

وفي هذا الصدد، أشار موقع “تايمز أوف إسرائيل” إلى أن الضابط القتيل هو الأول الذي يسقط خلال المعارك في الهجوم الجديد الذي شنه الجيش الإسرائيلي ضد حماس بمدينة غزة الأسبوع الماضي.

ووفقا لمعطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي فقد قتل 911 عسكريا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بينهم 465 بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 من ذات الشهر.