يفتح خزائن الدعم الفيدرالي.. انتصار قضائي لجامعة كاليفورنيا في مواجهة قرار ترامب

أصدرت محكمة اتحادية أمريكية أمرا بأن تستأنف إدارة الرئيس دونالد ترامب تقديم المنح الاتحادية المجمدة إلى جامعة كاليفورنيا-لوس أنجلوس.

وقالت الجامعة في أغسطس/ آب الماضي، إن إدارة ترامب جمدت تمويلا يبلغ 584 مليون دولار بعد أن وبخت الحكومة الاتحادية الجامعة بسبب تعاملها مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.

وقالت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” وموقع “بوليتيكو” إن حكم قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية ريتا لين أمر بإعادة أكثر من 500 مليون دولار من التمويل إلى الجامعة.

وكانت لين قد أمرت إدارة ترامب في أغسطس الماضي بإعادة جزء من التمويل الاتحادي المعلق إلى الجامعة.

وحجبت إدارة ترامب التمويل الاتحادي لعدد من الجامعات أو هددت بحجبه بسبب تعامل الجامعات مع الاحتجاجات ضد العدوان الإسرائيلي على غزة. وذكرت الحكومة أن الجامعات، بما فيها جامعة كاليفورنيا-لوس أنجلوس، “سمحت بإظهار معاداة السامية خلال الاحتجاجات”.

ويقول المحتجون المؤيدون للفلسطينيين، بما في ذلك بعض المجموعات اليهودية، إن انتقادهم للحرب الإسرائيلية على غزة واحتلالها للأراضي الفلسطينية ينبغي ألا يصنف على أنه معاداة للسامية، كما ينبغي عدم وضع دفاعهم عن حقوق الفلسطينيين على قدم المساواة مع التطرف.

تعسفي وغريب الأطوار

وقالت لين، وهي قاضية في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من ولاية كاليفورنيا، في الأمر القضائي إن تعليق المنح المقدمة من (معاهد الصحة الوطنية) إلى أجل غير مسمى “تعسفي وغريب الأطوار” على الأرجح.

ورفعت نقابات عمالية وأعضاء في هيئة التدريس وطلاب في نظام التعليم بجامعة كاليفورنيا، الذي تعد جامعة كاليفورنيا-لوس أنجلوس جزءا منه، دعوى قضائية ضد إدارة ترامب الأسبوع الماضي بسبب تجميد المنح الاتحادية وغيرها من الإجراءات التي يقولون إنها تهدف إلى قمع الحرية الأكاديمية.

وتقول جماعات حقوقية إن إجراءات ترامب تضر بحرية التعبير.

وقالت جامعة كاليفورنيا-بيركلي، وهي حرم جامعي آخر في نظام جامعة كاليفورنيا، في وقت سابق من هذا الشهر إنها قدمت معلومات عن 160 من أعضاء هيئة التدريس والطلاب إلى الحكومة كجزء من تحقيق.

ويقول رئيس جامعة كاليفورنيا جيمس ميليكن إن نظام الجامعة يواجه واحدا من أخطر التهديدات في تاريخه. وتتلقى الجامعة أكثر من 17 مليار دولار سنويا من الدعم الاتحادي.

وشهدت المظاهرات الكبيرة في جامعة كاليفورنيا-لوس أنجلوس العام الماضي هجوما عنيفا من قبل حشد مؤيد لإسرائيل على معسكر مؤيد للفلسطينيين.

وكشفت الجامعة يوم الجمعة عن قواعد جديدة للتظاهر أضفت الطابع الرسمي على السياسات المؤقتة التي تم وضعها في سبتمبر/أيلول 2024.