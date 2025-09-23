تقرير: ترامب يناقش “خطة لإنهاء الحرب في غزة” مع قادة عرب ومسلمين

يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، قادة ومسؤولين من دول مسلمة لمناقشة الوضع في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متصاعد.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، لصحفيين أمس الاثنين إن ترامب سيعقد اجتماعا مع قطر ومصر والسعودية والأردن والإمارات وتركيا وإندونيسيا وباكستان. وقال مصدر مطلع على الأمر إن الاجتماع سيتناول وضع غزة، حسبما ذكرت رويترز.

مقترح لإنهاء الحرب

وذكر موقع (أكسيوس) في وقت سابق أن ترامب سيقدم لزعماء مجموعة الدول هذه “مقترحا للسلام ومستقبل الحكم في غزة بعد الحرب”.

وبالإضافة إلى تحرير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة وإنهاء الحرب، توقع أكسيوس أن يناقش ترامب مبادئ الانسحاب الإسرائيلي من القطاع ومستقبل الحكم فيه بعد انتهاء الحرب دون مشاركة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأضاف الموقع أن الولايات المتحدة تريد أيضا من الدول العربية والإسلامية الموافقة على إرسال قوات عسكرية إلى غزة للمساعدة في انسحاب إسرائيل وتوفير تمويل عربي وإسلامي للمرحلة الانتقالية وإعادة الإعمار.

وسيلقي ترامب كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، بعد يومٍ من اجتماع عشرات من قادة العالم في الأمم المتحدة دعما لقيام دولة فلسطينية، وهو تحوّل دبلوماسي تاريخي بعد قرابة سنتين من حرب غزة، لكنه يواجه مقاومة شرسة من إسرائيل والولايات المتحدة.

وقالت الدول إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام، لكن إسرائيل زعمت أن الاعتراف بدولة فلسطينية هو “مكافأة للتطرف”.

وأدى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى استشهاد عشرات الآلاف ونزوح سكان غزة بالكامل، وتسبب في مجاعة. وقدر العديد من خبراء حقوق الإنسان والباحثين وتحقيق للأمم المتحدة أن هذا الهجوم يصل إلى حد الإبادة الجماعية.

وقصفت إسرائيل كذلك إيران ولبنان واليمن وسوريا وقطر خلال حربها في غزة.

ووعد ترامب بإنهاء الحرب في غزة سريعا، لكن التوصل إلى حل لا يزال بعيد المنال بعد ثمانية أشهر من توليه منصبه.

وبدأت ولاية ترامب بوقف إطلاق نار لمدة شهرين بين إسرائيل وحماس، انتهى بغارات إسرائيلية أودت بحياة 400 فلسطيني في 18 مارس/آذار. وأثارت صور الفلسطينيين المجوّعين، بمن فيهم الأطفال، في الآونة الأخيرة غضبا عالميا.

وكان ترامب اقترح في فبراير/شباط سيطرة أمريكية على غزة وتهجير الفلسطينيين منها. ووصف خبراء في مجال حقوق الإنسان والأمم المتحدة هذا الاقتراح بأنه “تطهير عرقي”. ووصف ترامب الخطة بأنها فكرة لإعادة الإعمار.