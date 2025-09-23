حماس ترد على تصريحات ترامب أمام الأمم المتحدة

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها لم تكن يوما عقبة في طريق الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو “المعطل الوحيد لأي اتفاق”.

وجاء تعليق حماس في بيان، الثلاثاء، ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي قال فيها إن الحركة “هي من يرفض عروض وقف إطلاق النار في غزة”.

وأضاف البيان أن “حركة حماس لم تكن يوماً عقبةً في طريق الوصول إلى اتفاقٍ لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقد قدّمت في سبيل ذلك كلَّ المرونة والإيجابية اللازمة”.

وتابع البيان أن “الإدارة الأمريكية والوسطاء والعالم أجمع أن مجرم الحرب نتنياهو هو المعطِّل الوحيد لكل محاولات التوصل لاتفاق”.

وقالت الحركة: “لقد انقلب الإرهابي نتنياهو على اتفاق يناير/كانون الثاني الماضي، وقابل مُقترَح ويتكوف، الذي أعلنت الحركة موافقتها عليه، بالتجاهل الكامل، قبل أن يرتكب جريمته الآثمة بقصف مقر اجتماع وفد الحركة للمفاوضات في الدوحة أثناء مناقشته لورقة الرئيس ترامب الأخيرة”.

وختمت الحركة بيانها بدعوة الإدارة الأمريكية إلى “الانحياز لقيم العدالة، والتدخّل الإيجابي لإلزام حكومة الاحتلال الإرهابية بوقف جرائم الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري ضد شعبنا الفلسطيني، ورفع غطائها السياسي والعسكري عن هذه الحرب الوحشية”.