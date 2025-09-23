سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

سحل وصراخ أمام منزل وزير إسرائيلي.. تصاعد مظاهرات دعم الأسرى وصدامات مع الشرطة (فيديو)

تصاعد احتجاجات أهالي الأسرى الإسرائيليين ضد حكومة نتنياهو
مدة الفيديو 01 دقيقة 23 ثانية 01:23
Published On 23/9/2025

حفظ

فرّقت شرطة الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، بالقوة عشرات المتظاهرين المطالبين بالإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى المقاومة في غزة، من أمام منزل وزير التربية والتعليم يوآف كيش بمنطقة هود هشارون في وسط إسرائيل.

وطالب عشرات المتظاهرين الذي كانوا يحتجون في وقت مبكر من من صباح اليوم، أمام منزل الوزير يوآف كيش للمطالبة بإعادة الأسرى في غزة ولإطلاق سراح عدد من زملائهم اعتقلوا في وقت سابق.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

قمع المتظاهرين

وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها، عشرات المحتجين وهم يهتفون ويحملون لافتات وأعلام، فيما ظهر أفراد من الشرطة الإسرائيلية وسط المحتجين وهم يجرّون متظاهرين على الأرض وينزعون اللافتات التي يحملونها، ومن ثم رميهم بعيدا.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن المتظاهرين تجمعوا أمام منزل وزير التعليم يوآف كيش في هود هشارون مساء الاثنين، واستمرت المظاهرة حتى صباح اليوم الثلاثاء.

وذكرت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية، أن النشطاء دعوا إلى إطلاق سراح الأسرى، وإنهاء الحرب في غزة.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، أفادت التقارير بأن الشرطة اعتقلت العديد من المتظاهرين بعد وصولها إلى مكان الاحتجاج لفضه.

احتجاجات مستمرة

ويحتج الإسرائيليون مرارا، على استمرار الحرب في غزة، وينتقدون ما يقولون إنه مماطلة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في عقد صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، لأسباب يعتبرونها ترمي إلى بقائه في السلطة.

وفي أوقات سابقة، تظاهر العشرات من الإسرائيليين بشوارعَ عدة في تل أبيب، وأغلقوا شارع “أيالون”، مع انطلاق احتجاج جديد يدعو إلى إنهاء الحرب في غزة وإعادة الأسرى، بحسب ما أفادت هيئة البث الرسمية.

وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في بيان، إن حكومة نتنياهو تخوض حربا “دون أهداف واضحة” في قطاع غزة، وأشارت إلى أن نتنياهو، قرر التضحية بالأسرى من أجل البقاء على رأس السلطة.

المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان