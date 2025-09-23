شاهد: توقف السلم الكهربائي في الأمم المتحدة لحظة صعود ترامب وزوجته.. ماذا قال؟

شهد مقر الأمم المتحدة حادثة طريفة، اليوم الثلاثاء، إذ أظهر مقطع “فيديو” متداول توقف السلم المتحرك الكهربائي فجأة فور صعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا عليه، وذلك بعد وقت قصير من وصولهما.

وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، علَّق ترامب قائلا “لعلكم تلحظون تعطل السلم الكهربائي بي أثناء الصعود”.

NOW – Escalator at UN headquarters immediately stops as Trump and Melania step on it shortly after arriving. pic.twitter.com/8nlUkDoQxm — Disclose.tv (@disclosetv) September 23, 2025

وأضاف الرئيس الأمريكي، مستذكرا فترة عمله السابقة في قطاع العقارات، بالقول “في زمن سابق عرضت ترميم هذا المبنى، وكنت سأوفر له أرضية رخامية وحوائط مطعمة بالأخشاب، لكنكم كما ترون الوضع الحالي، لقد رفضوا العرض الذي تقدمت به آنذاك، ثم قاموا بترميمه بمبلغ كبير نحو نصف مليار دولار”.