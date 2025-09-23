كلمة ترامب أمام الأمم المتحدة.. أهم التصريحات والمواقف (فيديو)

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمته المطولة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن ملفات غزة وإيران والأسلحة البيولوجية وأوكرانيا، مؤكدا أن إدارته ستقود جهودا عالمية لإنهاء الحروب ومنع انتشار أخطر الأسلحة.

استهل ترامب خطابه بالتأكيد على ضرورة إنهاء الحرب في غزة “الآن”، داعيا إلى التفاوض على اتفاق سلام وإطلاق سراح “جميع الرهائن أحياء وأمواتا”.

وقال “لا نريد أن نعيد بعض الرهائن فقط بل جميعهم وبأسرع وقت”، مشددا على أن من يدعمون السلام يجب أن يتوحدوا في المطالبة بالإفراج عنهم فورا.

وحذر من أن منح الجوائز لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو الاستسلام لها سيؤدي إلى نتائج كارثية، مضيفا “هناك من يسعى للاعتراف بدولة فلسطينية بشكل أحادي، وكأنهم يشجعون على استمرار الصراع. ستكون المكافآت كبيرة جدا لإرهابيي حماس على أعمالهم الوحشية”.

ورأى أن اعتراف بعض حلفاء واشنطن بدولة فلسطين يشكل “مكافأة على فظائع مروعة ارتُكبت في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، حتى بعد رفض حماس الإفراج عن الرهائن أو الموافقة على وقف إطلاق النار”.

إيران والأسلحة النووية

وانتقل ترامب إلى الملف الإيراني، قائلا إنه “أنهى الحرب بين إيران وإسرائيل” بعد أن اتفق الطرفان على عدم القتال مستقبلا. وأوضح أن إدارته “دمرت المرفق النووي الرئيسي في إيران”، وأن “جميع قادة إيران السابقين قُتلوا”، مضيفا أن ذلك شكَّل تحولا في ميزان القوى.

وحذر ترامب من السماح لإيران بحيازة السلاح النووي مطلقا، قائلا “موقفي بسيط للغاية: لا يمكن السماح للراعي الأول للإرهاب في العالم بامتلاك أخطر سلاح في العالم”. واعتبر أن الأسلحة المدمرة، النووية والبيولوجية، تمثل “أخطر ما يواجه العالم الآن”.

الأسلحة البيولوجية

وفي سياق متصل، أعلن ترامب أن إدارته ستقود جهدا دوليا لإنفاذ اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستتولى الريادة في إنشاء نظام تحقق يعتمد على الذكاء الاصطناعي. وقال “أدعو كل دولة للانضمام إلينا في إنهاء تطوير الأسلحة البيولوجية بشكل نهائي ووقف تطوير الأسلحة النووية”، مشددا على أن هذه الخطوة تمثل أساسا لأمن العالم وسلامه.

أوكرانيا والنفط الروسي

وفي ملف أوكرانيا، اتهم ترامب الصين والهند بأنهما أكبر ممولين للحرب عبر شراء النفط الروسي، منتقدا في الوقت ذاته دولا أوروبية، بما فيها أعضاء في حلف شمال الأطلسي، لعدم وقف مشترياتها من الطاقة الروسية.

وقال إن “الأوروبيين يجب أن يوقفوا فورا كل مشتريات الطاقة من روسيا، وإلا فإننا جميعا نضيع الكثير من الوقت”.

وأضاف أن الحرب التي دخلت عامها الرابع “كان يجب أن تنتهي خلال أسبوع واحد”، معتبرا أنها “تُظهر معنى القيادة السيئة”. وأكد أنه يعمل بشكل مكثف لوقف ما وصفه بـ”القتل الدائم في أوكرانيا”.

رسالة عامة

واختتم ترامب خطابه بالتأكيد على أن مسؤولية القادة هي إنهاء الحروب لا إدارتها، قائلا “على من يملكون القرار أن يتحركوا لإنهاء الحروب بدلا من الأمم المتحدة”، في إشارة إلى عجز المنظمة الدولية عن فرض حلول دائمة للنزاعات.

توقف السلم الكهربائي

وقبل كلمة ترامب، شهد مقر الأمم المتحدة حادثة طريفة، إذ أظهر مقطع “فيديو” متداول توقف السلم المتحرك الكهربائي فجأة فور صعود ترامب والسيدة الأولى ميلانيا عليه.

NOW – Escalator at UN headquarters immediately stops as Trump and Melania step on it shortly after arriving. pic.twitter.com/8nlUkDoQxm — Disclose.tv (@disclosetv) September 23, 2025

وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، علَّق ترامب قائلا “لعلكم تلحظون تعطل السلم الكهربائي بي أثناء الصعود”.

وأضاف الرئيس الأمريكي، مستذكرا فترة عمله السابقة في قطاع العقارات، بالقول “في زمن سابق عرضت ترميم هذا المبنى، وكنت سأوفر له أرضية رخامية وحوائط مطعمة بالأخشاب، لكنكم كما ترون الوضع الحالي، لقد رفضوا العرض الذي تقدمت به آنذاك، ثم قاموا بترميمه بمبلغ كبير نحو نصف مليار دولار”.