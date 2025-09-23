“لا يمكن توقع نتائجها”.. صحة غزة تحذر من مرحلة “غاية في الخطورة” وتدعو لتحرك دولي عاجل

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، من أن المستشفيات العاملة في القطاع مهددة بالتوقف الكامل خلال أيام قليلة جراء نفاد الوقود، مما يضع حياة آلاف المرضى والجرحى على المحك.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي عاجل، إن أزمة نقص الوقود دخلت مرحلة “غاية في الخطورة”، حيث لم تعد الإجراءات الفنية والهندسية لجدولة فترات التشغيل مجدية في ظل توقف الإمدادات.

وأكدت الوزارة أن توقف الأقسام الحيوية في المستشفيات يعني “كارثة إنسانية لا يمكن توقع نتائجها”، مجددة النداء العاجل إلى المجتمع الدولي والجهات المعنية للتدخل الفوري لضمان تزويد المرافق الطبية بالوقود.

وفي سياق متصل، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الأردني قرر نقل المستشفى الأردني العامل في قطاع غزة من مدينة غزة شمالا إلى خان يونس جنوبا، بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية في المدينة.

آخر أخبارنا حول الوضع في 📍 #غزة و #الضفة_الغربية: 🔹أكدت الأونروا وقوع غارات مباشرة أو غير مباشرة على 12 مبنى تابعا للأونروا في مدينة غزة، بما في ذلك تسع مدارس ومركزين صحيين تأوي أكثر من 11 ألف شخص، ما بين 11-16 أيلول. 🔹شددت القوات الإسرائيلية القيود على الحركة والوصول في… pic.twitter.com/kbTCbB3Icg — الأونروا (@UNRWAarabic) September 23, 2025

غارات مباشرة

من جانبها، كشفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في تقرير أمس الاثنين عن تعرض 12 من منشآتها في مدينة غزة، بينها 9 مدارس ومركزان صحيان، لغارات إسرائيلية بين 11 و16 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأشارت الوكالة إلى أن أكثر من 11 ألف شخص كانوا يحتمون في تلك المنشآت.

وأكدت الأونروا أن تدهور الأوضاع الأمنية أجبرها على تقليص أنشطتها بشكل كبير، حيث اضطرت إلى إغلاق مركزها الصحي الوحيد شمال وادي غزة في مخيم الشاطئ بعد تعرضه لأضرار جسيمة جراء القصف.