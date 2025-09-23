سياسة|قطاع غزة

“لا يمكن توقع نتائجها”.. صحة غزة تحذر من مرحلة “غاية في الخطورة” وتدعو لتحرك دولي عاجل

رضيع يتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة بمستشفى العودة، بعد نفاد وقود المولدات الكهربائية في المستشفيات بسبب الحصار الإسرائيلي (غيتي - أرشيفية)
Published On 23/9/2025
|
آخر تحديث: 12:15 PM (توقيت مكة)

حفظ

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، من أن المستشفيات العاملة في القطاع مهددة بالتوقف الكامل خلال أيام قليلة جراء نفاد الوقود، مما يضع حياة آلاف المرضى والجرحى على المحك.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي عاجل، إن أزمة نقص الوقود دخلت مرحلة “غاية في الخطورة”، حيث لم تعد الإجراءات الفنية والهندسية لجدولة فترات التشغيل مجدية في ظل توقف الإمدادات.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وأكدت الوزارة أن توقف الأقسام الحيوية في المستشفيات يعني “كارثة إنسانية لا يمكن توقع نتائجها”، مجددة النداء العاجل إلى المجتمع الدولي والجهات المعنية للتدخل الفوري لضمان تزويد المرافق الطبية بالوقود.

وفي سياق متصل، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الأردني قرر نقل المستشفى الأردني العامل في قطاع غزة من مدينة غزة شمالا إلى خان يونس جنوبا، بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية في المدينة.

غارات مباشرة

من جانبها، كشفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في تقرير أمس الاثنين عن تعرض 12 من منشآتها في مدينة غزة، بينها 9 مدارس ومركزان صحيان، لغارات إسرائيلية بين 11 و16 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأشارت الوكالة إلى أن أكثر من 11 ألف شخص كانوا يحتمون في تلك المنشآت.

وأكدت الأونروا أن تدهور الأوضاع الأمنية أجبرها على تقليص أنشطتها بشكل كبير، حيث اضطرت إلى إغلاق مركزها الصحي الوحيد شمال وادي غزة في مخيم الشاطئ بعد تعرضه لأضرار جسيمة جراء القصف.

المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان