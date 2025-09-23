مؤتمر حل الدولتين يعتمد “إعلان نيويورك” ويضع غزة والضفة تحت مظلة السلطة الفلسطينية

اعتمدت رئاسة مؤتمر حل الدولتين، إعلان نيويورك الذي حظي بتأييد 142 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة ويؤكد على الالتزام الدولي الثابت بحل الدولتين باعتباره المسار الوحيد لضمان سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وجاء في البيان المشترك الصادر عن رئاسة المؤتمر، مساء الاثنين، الترحيب بخطوة كل من فرنسا وبريطانيا وكندا وعدد من الدول الأخرى في الاعتراف بدولة فلسطين، مع دعوة بقية المجتمع الدولي إلى سلوك نفس النهج لتعزيز الشرعية الدولية وإعطاء دفعة عملية لمسار الحل السياسي.

رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة: يجب إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة#الجزيرة_مباشر #فلسطين pic.twitter.com/KTBgMMLXGd — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) September 22, 2025

وأكد البيان أن إنهاء الحرب في قطاع غزة يمثل أولوية قصوى، مشددا على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن، إلى جانب انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.

كما شدد على أهمية إعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت مظلة السلطة الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، مع التأكيد على وجوب نزع سلاح حركة حماس وإنهاء حكمها للقطاع من أجل تمهيد الطريق أمام عملية سياسية شاملة.

ودعا البيان إلى دعم “التحالف الطارئ لدعم فلسطين” لتعبئة التمويل العاجل لموازنة السلطة الفلسطينية، مطالبا إسرائيل بالإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة، والعمل على مراجعة بروتوكول باريس الاقتصادي.

وأعلن الالتزام بدعم نشر بعثة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار، بناء على دعوة من السلطة الفلسطينية وتفويض من مجلس الأمن، انسجاما مع إعلان نيويورك.

كما أكد الالتزام بتدريب وتجهيز قوات الشرطة والأمن الفلسطينية، بالاستفادة من البرامج القائمة مثل بعثة منسق الأمن الأمريكي وبعثة الشرطة الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي لمعبر رفح.

وزير الخارجية السعودي:

-حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام في المنطقة

-ندعو بقية الدول لاتخاذ الخطوة التاريخية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

-إسرائيل تقوض جهود السلام باعتداءاتها على دول المنطقة وآخرها على الشقيقة قطر#الجزيرة_مباشر #فلسطين pic.twitter.com/Ra0iBMoeZx — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) September 22, 2025

ضم الضفة خط أحمر

وفيما يخص الجانب الإسرائيلي، دعا المؤتمر حكومة تل أبيب إلى إعلان التزام واضح بحل الدولتين ووقف كافة أشكال العنف والاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن أي مساع إسرائيلية لضم الضفة الغربية ستعتبر خطا أحمر للمجتمع الدولي.

وأكد البيان أن “إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين هو السبيل الوحيد لتحقيق الاندماج الإقليمي الكامل وفقا لقرارات الأمم المتحدة والمبادرة العربية للسلام”.

وأعرب عن دعمه مساعي إنشاء منظومة أمنية إقليمية وضمان أمن الجميع، وبإحياء المسارين السوري الإسرائيلي، واللبناني الإسرائيلي.

وختم البيان بدعوة جميع الدول للانضمام إلى هذا الزخم الدولي من أجل ضمان السلام والأمن لجميع شعوب الشرق الأوسط، وتحقيق الاعتراف المتبادل والاندماج الإقليمي الكامل.

عقد مؤتمر حل الدولتين بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتحقيق حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، وبمشاركة رؤساء دول وحكومات في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بالولايات المتحدة.

وخلال المؤتمر اعترفت عدد من الدول بدولة فلسطين وأكدت بلدان أخرى الاعتراف بالدولة الفلسطينية الذي أعلنته عشية المؤتمر.