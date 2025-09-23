مجلس الوزراء الإسباني يقر حظرا كاملا على الأسلحة الموجهة إلى إسرائيل

أقرّ مجلس الوزراء الإسباني، اليوم الثلاثاء، المرسوم الملكي الذي يرسخ قانونيًا الحظر “الكامل” على الأسلحة الموجهة إلى إسرائيل، وذلك بعد أسبوعين من إقرار بقية التدابير التي أعلنها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز ردًا على الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة.

وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة الإسباني كارلوس كويربو، في مؤتمر صحفي، اليوم، مع المتحدثة باسم الحكومة بيلار أليغريا، أن هذا المرسوم الملكي “يمثل دليلًا إضافيًا على الالتزام السياسي للحكومة وقيادة إسبانيا بتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة”.

يُذكر أن الحكومة الإسبانية تتبنى هذا الإجراء فعليًا منذ عام 2023، لكنها تسعى الآن لمنحه تغطية قانونية أوسع عبر نص قانوني تأخر صدوره بسبب التعقيدات التقنية في صياغته.

وتمت الموافقة على بقية التدابير ضد إسرائيل في اجتماع مجلس الوزراء في 9 سبتمبر/أيلول الجاري، لكن المرسوم تأجل نظرًا للصعوبات الفنية التي تطلبت إشراك عدة وزارات وتكييف النص مع التشريعات الأوروبية.

عقوبات على إسرائيل

وتشمل التدابير الأخرى منع دخول الطائرات التي تحمل أسلحة إلى الأجواء والموانيء الإسبانية، إذا كانت متجهة إلى إسرائيل، بالإضافة إلى تعزيز الدعم الذي تقدمه إسبانيا للسلطة الفلسطينية، ومنع دخول سياسيين إسرائيليين متطرفين إلى إسبانيا.

ويتطلب الرمسوم الملكي تصديق البرلمان في غضون 30 يومًا من تاريخ صدوره، وهو أمر يبدو أن الحكومة تملك دعمًا كافيًا له.

وكانت يولاندا دياث، نائبة رئيس الحكومة وزعيمة حزب “سومار” المشارك في الائتلاف الحكومي، حذرت أمس الاثنين شركاءها في الحزب الاشتراكي من أنهم سيطالبون بإحالة المرسوم إلى البرلمان إذا لم يكن طموحًا بما يكفي. وأكدت مصادر من حزب “سومار” الثلاثاء في بيان أنهم سيطالبون بذلك بالفعل.

المطالبة بعضوية كاملة لدولة فلسطين

يأتي هذا بعد يوم واحد من دعوة سانشيز، في خطاب ألقاه في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك الاثنين خلال مؤتمر حول “حل الدولتين” إلى منح دولة فلسطين عضوية كاملة في المنظمة الدولية.

وقال سانشيز، وهو من أشد المتقدين في أوروبا للحرب الإسرائيلية على غزة، إنّ “هذا المؤتمر يمثّل نقطة تحوّل، لكنّه ليس نهاية الطريق.. هذه مجرد البداية”.

وأضاف “يجب أن تكون دولة فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة”، مؤكدا أنه “يجب استكمال عملية انضمام دولة فلسطين إلى هذه المنظمة في أقرب وقت ممكن، على قدم المساواة مع الدول الأخرى”.

كما دعا رئيس الوزراء الإسباني إلى وقف الحرب في قطاع غزة حالا. وقال “يجب أن نتّخذ إجراءات فورية لوقف هذه الهمجية وجعل السلام ممكنا”.

والأحد تم إلغاء المرحلة النهائية من طواف إسبانيا للدراجات الهوائية بسبب احتجاجات مؤيّدة للفلسطينيين جمعت نحو 100 ألف شخص في شوارع مدريد.

وكان سانشيز أعرب عن “إعجابه العميق” بهؤلاء المحتجين واقترح أيضا استبعاد إسرائيل من المسابقات الرياضية “طالما استمرت الهمجية”، وفق وصفه، في غزة.