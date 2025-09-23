مقاوم واحد يقلب رواية الاحتلال.. ماذا حدث خلال مطاردة جوية في غزة؟ (فيديو)

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، لقطات ادعى أنها توثق القضاء على “خلية مسلحة” شمالي قطاع غزة، لكن الصور أظهرت مقاتلا واحدا فقط.

وأثار المقطع المصور نشره جيش الاحتلال سخرية واسعة بعد أن ادعى أنه يوثق “القضاء على خلية مسلحة” هاجمت قواته في مدينة غزة.

وبحسب زعم جيش الاحتلال، فإن قواته قضت على أفراد الخلية في اشتباك مباشر وجها لوجه أسفر عن إصابة ضابط بجروح خطيرة، وفق البيان.

غير أن المشاهد التي عرضها الجيش نفسه أظهرت مقاتلا واحدا فقط يحمل سلاحا، هاجم قوات الاحتلال ثم انسحب على قدميه وتحصّن في أحد المباني.

ووثق الفيديو ملاحقة جوية من قبل جيش الاحتلال للمقاتل الفلسطيني، إذ قصفت طائرات الاحتلال المبنى الذي لجأ إليه، ما أدى إلى تدميره بالكامل.

الصور أظهرت مقـ ـاتلا واحدا فقط.. جيـ ـش الاحتلال الإسرائيلي ينشر لقطات قال إنها توثق “القضاء على خلية مسـ ـلحة” هاجمت قواته في مدينة غـ ـزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/UcoZPwhlXe — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 23, 2025

إشادة وسخرية

المشاهد المصورة أثارت إشادة كبيرة بجرأة وشجاعة المقاوم الفلسطيني وسخرية واسعة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكتب أحد المعلقين “هذا المقاوم الشاب الذي تتفاخر إسرائيل باغتياله جوًّا، هاجم دبابة إسرائيلية بصاروخ مضاد للدروع كان بداخلها قائد سرية في الكتيبة 77 برتبة رائد، فقتل قائد السرية وأصيب بقية الجنود داخل الدبابة”.

بينما أشار آخر إلى أن “الفيديو ينفي رواية الاحتلال حول استخدام المقاومة للمدنيين كدروع بشرية أو لجوئهم إلى المنشآت المدنية كمخابئ”.

وأضاف ثالث: “سبحان الله حتى في المواجهة جبناء.. أي قوم هؤلاء يحتلون أرضنا؟!”.