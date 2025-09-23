موكب ترامب يضع ماكرون في موقف محرج وسط شوارع نيويورك (شاهد)

منعت تدابير أمنية فرضتها السلطات الأمريكية في مدينة نيويورك، بسبب مرور موكب الرئيس دونالد ترامب، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من مواصلة طريقه في شوارع المدينة.

وذكرت الصحافة الفرنسية أن عناصر الشرطة أوقفوا ماكرون، أمس الاثنين، بعدما أغلقوا الطريق تحسبًا لمرور موكب ترامب.

وتوجه ماكرون إلى أحد عناصر شرطة نيويورك طالبًا منه شخصيًا فتح الطريق، إلا أن الأخير اعتذر.

وعقب هذا الموقف، اتصل الرئيس الفرنسي هاتفيًا بنظيره الأمريكي قائلاً: “تخيل ما الذي حصل؟ أنا الآن أنتظر في الشارع لأن كل شيء مغلق من أجلك”، بحسب المصدر ذاته.

وبعد الاتصال الهاتفي، فتحت شرطة نيويورك الطريق جزئيًا للمشاة فقط، ليتمكن ماكرون من إكمال طريقه سيرًا على الأقدام. واستغرق وصوله إلى مقر البعثة الفرنسية حوالي نصف ساعة في شوارع نيويورك.

وأعلن ماكرون أمس الاثنين رسميًا اعتراف فرنسا بدولة فلسطين، وذلك في كلمته خلال المؤتمر الدولي لإحياء حل الدولتين، المنعقد على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.