مقال في يديعوت أحرونوت: هكذا أقام نتنياهو دولة فلسطينية

انتقدت الوزير الإسرائيلية السابقة ليمور ليفانت، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، معتبرة أنه تسبب في تزايد الاعتراف الدولي بفلسطين.

وأمس الاثنين، أعلنت فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وموناكو وأندورا، اعترافها رسميا بدولة فلسطين، ليرتفع بذلك عدد المعترفين بها إلى 160 من أصل 193 دولة عضو بالأمم المتحدة.

وأول أمس الأحد، اعترفت كل من بريطانيا وأستراليا وكندا والبرتغال رسميا بدولة فلسطين، مما أثار غضبا وتنديدا داخل إسرائيل حيث توعد نتنياهو بالرد على هذه الخطوة بعد عودته من زيارته للولايات المتحدة.

وقالت الوزيرة السابقة، في مقال بصحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، إن نتنياهو ارتكب في العامين الأخيرين “كل خطأ ممكن”، سواء بأفعاله أو بإحجامه عن اتخاذ قرارات حاسمة، وفي مقدمتها تجاهل مطلب غالبية الإسرائيليين بوقف الحرب على غزة وإعادة الأسرى.

تحوّل الرأي العام

وأضافت أن استمرار الحرب على غزة، وانتشار صور المعاناة والدمار، تحول الرأي العام الدولي ليصبح ضد إسرائيل، إذ أصبحت معزولة على المستويات السياسية والرياضية والثقافية.

وشغلت ليمور ليفنات مناصب عدة في حكومات إسرائيلية سابقة، منها وزارة الاتصالات، ووزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة والرياضة.

واتهمت ليمور نتنياهو بإطالة أمد الحرب، بهدف الحفاظ على منصبه، ولإرضاء شركائه في الائتلاف الحكومي، مثل وزير الأمن المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اللذين يهددان بالانسحاب من الحكومة إذا توقفت الحرب، ما يعني بالنسبة لنتنياهو تفكك الحكومة والذهاب إلى انتخابات قد تقصيه عن المشهد وتتسبب في محاكمته وسجنه بتهم فساد.

وشبّهت ليمور صورة إسرائيل في العالم بأنها “دولة قوية تتنمّر على الضعفاء”. كما اتهمت نتنياهو بتجاهل عائلات الأسرى الإسرائيليين، وإقامة حواجز أمام منزله كي لا يراهم أو يسمع أصواتهم.

“ذروة الفشل”

واعتبرت الوزيرة السابقة أن الاعترافات الأخيرة بدولة فلسطين هي “ذروة الفشل”، إذ لم يبق إلى جانب إسرائيل سوى الولايات المتحدة وعدد من الدول الصغيرة.

وقالت إن نتنياهو نفسه طرح في عام 2009 رؤية لحل الدولتين، لكنه تراجع عنها لاحقًا مدعيًا أنه لم يقصدها بجدية.

“يعزل نفسه أكثر فأكثر”

وختمت ليمور مقالها بالإشارة إلى أن نتنياهو يعزل نفسه أكثر فأكثر، محاطًا بالحراسة “وكأنه أحد الطغاة في أمريكا اللاتينية أو كوريا الشمالية“، ويظن أن تجاهل الأزمات سيجعلها تزول من تلقاء نفسها.

لكنها تؤكد أن “لا شيء سيزول من تلقاء نفسه، والخسائر التي سببها نتنياهو لن تُمحى إلا برحيله”، معربة عن تمنيها بأن “يختفي” عن الحكم.