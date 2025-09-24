القسام تدمر دبابة إسرائيلية جنوب مدينة غزة ضمن عمليات “عصا موسى” (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، مشاهد مصورة توثق إحدى عملياتها الميدانية ضمن سلسلة عمليات “عصا موسى”.

وفي العملية الجديدة، استهدفت القسام دبابة ميركافا إسرائيلية في شارع الصناعة في منطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة.

وأظهرت اللقطات المصورة قيام أحد مقاتلي القسام باستهداف الدبابة بقذيفة الياسين 105، ما أدى إلى تدمير الدبابة واشتعال النيران فيها وسط صيحات التكبير من المقاتلين.

كما أعلنت كتائب القسام قصف تجمعات لجيش الاحتلال في موقع “كارني” شرق مدينة غزة بقذائف الهاون وعدد من صواريخ “رجوم” 114 ملم.

وتأتي هذه العمليات ضمن رد فصائل المقاومة الفلسطينية على مساعي جيش الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على مدينة غزة وتهجير المواطنين منها، وفي إطار التصدي للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في القطاع منذ نحو عامين.