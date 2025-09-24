المقاومة الفلسطينية تعلن عن 5 عمليات جديدة ضد قوات الاحتلال في غزة (فيديو)

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، تدمير دبابات وآليات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن استهداف دبابتين من طراز (ميركافا) بقذيفتي (الياسين 105)، في منطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة.

وأضافت كتائب القسام في بيان على “تلغرام” أن الاستهداف أسفر عن إيقاع طاقمي الدبابتين بين قتيل وجريح.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت كتائب القسام قصف تجمعات لجيش الاحتلال في موقع “كارني”، شرقي مدينة غزة، بقذائف الهاون وعدد من صواريخ “رجوم”، أمس الثلاثاء.

كما نشرت كتائب القسام مقطعا مصورا لـ”تدمير دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة الياسين 105 في منطقة تل الهوى” ضمن سلسلة عمليات “عصا موسى”.

سرايا القدس

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، تدمير آلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بتفجير عبوة مضادة للدروع أثناء توغلها، أمس الثلاثاء، في حي تل الهوى.

قوات الشهيد عمر القاسم

أعلنت قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن مقاتليها تمكنوا من “تفجير عبوة أرضية شديدة الانفجار (معدة مسبقاً) شمال شرق مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة”، السبت الماضي.