تحرك عسكري إيطالي غير مسبوق لدعم أسطول الصمود المتجه لكسر حصار غزة

أدان وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو اليوم الأربعاء الهجوم الذي استهدف خلال الليل سفن “أسطول الصمود” الدولي، والذي يسعى لإيصال مساعدات إنسانية إلى غزة، مشيرا إلى أن الهجوم نفذ باستخدام طائرات مسيرة من جهات لم تحدد هويتها بعد.

وقال كروزيتو في بيان رسمي “فيما يتعلق بالهجوم الذي تعرضت له في الساعات الماضية سفن (أسطول الصمود) ، والتي كان على متنها أيضا مواطنون إيطاليون، بواسطة طائرات مسيرة من قبل جهات غير معروفة حتى الآن، لا يسعنا إلا أن نعبر عن أشد الإدانة”.

وأضاف الوزير في بيانه “في الديمقراطية يجب حماية أشكال التظاهر والاحتجاج عندما تجري في إطار احترام القانون الدولي ومن دون اللجوء إلى العنف”.

وأشار كروزيتو إلى أنه “لضمان تقديم المساعدة للمواطنين الإيطاليين على متن الأسطول، فقد قررت عند الساعة 03:50 ليلا، رغم وجودي في إستونيا، وبعد التشاور مع رئيس أركان الدفاع وإجراء تقييم سريع للحادث، وبالاتصال مع رئيس الوزراء، أن أوافق على التدخل الفوري للفرقاطة متعددة المهام (MarinaMilitare) التابعة للبحرية الإيطالية، والتي كانت تبحر شمال كريت ضمن عملية (البحر الآمن)، وهي الآن تتجه نحو المنطقة لتنفيذ مهام إغاثة إذا لزم الأمر”.

وأكد الوزير أنه قد تم إبلاغ الملحق العسكري الإسرائيلي في إيطاليا، وسفير إيطاليا وملحقها العسكري في تل أبيب، بالإضافة إلى وحدة الأزمات في وزارة الخارجية الإيطالية.

خطوة غير مسبوقة

ويُعد التحرك الإيطالي خطوة غير مسبوقة من دولة أوروبية لإرسال دعم عسكري مباشر في البحر لصالح مهمة إنسانية.

وكانت إيطاليا قد شددت على ضرورة احترام حقوق مواطنيها المشاركين في هذه المهمات الإنسانية، وسبق أن طالبت إسرائيل بتوفير الضمانات اللازمة لحمايتهم، وعبرت عن دعمها القانوني والدبلوماسي للمبادرات الشعبية والإنسانية الرامية إلى كسر الحصار عن غزة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الضغوط الشعبية داخل إيطاليا؛ إذ رفضت موانئ إيطالية في وقت سابق السماح بعبور شحنات يشتبه بأنها أسلحة متجهة إلى إسرائيل، وسط احتجاجات واسعة تندد بالعدوان المستمر على غزة.

كانت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، قد طالبت اليوم الأربعاء، جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ولا سيما تلك التي لديها رعايا على متن سفن أسطول الصمود العالمي، بضمان الحماية الفعالة للأسطول، بما في ذلك المرافقة البحرية ومراقبون دبلوماسيون معتمدون، ووجود علني ودولي للحماية حتى يتمكن الأسطول من المضي قدماً بأمان، وتستمر المهمة دون عوائق.

وفي وقت سابق اليوم أكدت اللجنة تفعيل بروتوكول الطوارئ على جميع سفن أسطول الصمود، عقب تحليق مكثف لطائرات مسيّرة مجهولة الهوية، وإطلاق 4 مقذوفات قرب إحدى السفن، دون تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية، قبالة سواحل اليونان خلال إبحار السفن في المتوسط باتجاه قطاع غزة.