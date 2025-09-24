“تراجعوا إلى الخلف وفورا”.. تحذير من القسام للاحتلال بشأن أسراه

وجهت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تحذيرا إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن توسيع عملياته في قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بيان على “تلغرام”، اليوم الأربعاء، “كما تم تحذيركم سابقاً، كلما زاد توسيع نطاق عملياتكم الإجرامية في مدينة غزة، سيزداد الخطر على أسراكم”.

وأضاف البيان: “تراجعوا إلى الخلف وفوراً”.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء أعلنت كتائب القسام استهداف دبابتين من طراز (ميركافا) بقذيفتي (الياسين 105)، في منطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة.

وأضافت كتائب القسام في بيان على “تلغرام” أن الاستهداف أسفر عن إيقاع طاقمي الدبابتين بين قتيل وجريح.

ونشرت كتائب القسام مقطعا مصورا لـ”تدمير دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة الياسين 105 في منطقة تل الهوى” ضمن سلسلة عمليات “عصا موسى”.

كما أعلنت كتائب القسام قصف تجمعات لجيش الاحتلال في موقع “كارني”، شرقي مدينة غزة، بقذائف الهاون وعدد من صواريخ “رجوم”، أمس الثلاثاء.