حماس: استهداف الاحتلال لسفن “أسطول الصمود” يستدعي تحركا دوليا عاجلا

أدانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس“، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، استهداف طائرات مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لعدة سفن من “أسطول الصمود” العالمي أثناء إبحارها في المياه الدولية، معتبرة ذلك “إرهابا وسلوكا خطيرا يمهّد لاعتداءات أشد على الناشطين والسفن المشاركة في المهمة الإنسانية”.

وقالت الحركة في بيانها إن هذا الهجوم يهدف إلى ثني المشاركين في الأسطول عن أداء رسالتهم الإنسانية المتمثلة في محاولة إيصال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يعاني من حصار مشدد وحملات “إبادة وتجويع ممنهجة”.

ودعت حماس المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والهيئات الأممية إلى “إدانة هذه الجريمة”، واتخاذ إجراءات فورية وفعالة لحماية الأسطول وطاقمه، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحاصرين في القطاع.

كما شدد البيان على ضرورة “محاسبة الاحتلال الفاشي وقادته على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني وضد قوافل العمل الإنساني”.

هجوم بطائرات مسيرة

وكان “أسطول الصمود” قد أعلن في وقت سابق اليوم الأربعاء عن تعرض 9 من سفنه لـ12 انفجارا نتيجة هجوم بطائرات مسيرة، دون تسجيل خسائر بشرية، وذلك خلال إبحاره في عرض البحر قبالة السواحل اليونانية.

وطالبت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، اليوم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ولا سيما تلك التي لديها رعايا على متن سفن أسطول الصمود العالمي، بضمان الحماية الفعالة للأسطول.

وفي وقت سابق اليوم أكدت اللجنة تفعيل بروتوكول الطوارئ على جميع سفن أسطول الصمود، عقب تحليق مكثف لطائرات مسيّرة مجهولة الهوية، وإطلاق 4 مقذوفات قرب إحدى السفن، دون تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية، قبالة سواحل اليونان.